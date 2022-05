El Grupo Adecco ofrece formación online gratuita a las personas afectadas por el volcán de La Palma Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:31 h (CET) En diciembre el Grupo Adecco donó más de 20.000 euros para las familias damnificadas por el volcán en productos de alimentación y de primera necesidad. Ahora va a facilitar formación gratuita a través del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, donde se encuentra el mayor número de personas damnificadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma La situación actual está marcada por la guerra de Ucrania y la inflación más alta desde 1985, pero no se debe olvidar que no ha pasado ni un año desde que entró en erupción el Tras 85 días en activo y casi 9 mil seísmos, se convirtió en la erupción más larga de la historia de la isla. Una pesadilla que tardó en llegar a su fin tres largos meses.

Todavía no se han podido cuantificar las consecuencias sociales, ambientales y económicas que ha provocado el volcán, pero según estima el Gobierno de Canarias los daños públicos y privados ascienden a 906 millones de euros.

Ante esta situación el pasado mes de diciembre, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, se solidarizó con todas las personas afectadas de manera directa o indirecta por este virulento fenómeno de la naturaleza. A través del programa de voluntariado corporativo “Redgeneración Solidarios”, el Grupo Adecco facilitó la oportunidad a su plantilla interna de ceder su regalo de Navidad en favor de las personas damnificadas por el volcán Cumbre Vieja de La Palma. Además, la compañía de RR.HH. dobló el importe recaudado, por lo que un total de 20.090 euros fueron destinados a ayudar a los palmeros y palmeras ante esta grave situación.

Además del golpe económico y emocional de la erupción volcánica, hay que tener en cuenta el terrible daño que ha sufrido y está sufriendo el tejido productivo de La Palma, sobre todo sus dos principales sectores de actividad: la industria platanera y el turismo. Hay oficios que el volcán ha cambiado o intensificado y otros que ha destruido.

Por ello, cinco meses después de esta donación, el Grupo Adecco ha continuado con su compromiso con los afectados por el volcán, y va a facilitar formación gratuita a través del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, donde se encuentra el mayor número de personas damnificadas por esta erupción.

De esta manera durante este año 2022 un total de 1.000 personas tendrán acceso gratuito a formación en habilidades personales y profesionales, con una oferta de 80 cursos. En estas formaciones las personas podrán mejorar de manera gratuita sus competencias y habilidades en materias como el Bienestar, Inglés, Nuevas tecnologías y Habilidades personales.

En palabras de Francisco Mesonero, director de Sostenibilidad del Grupo Adecco y director general de la Fundación Adecco: “La terrible situación que ha provocado la erupción del volcán de La Palma agrava la desigualdad. Hay que fortalecer el mercado laboral a través de la formación, de forma que permita afrontar los retos de una globalización digitalizada a través del reskilling y upskilling en conocimientos, habilidades y competencias. Hay que centrarse fundamentalmente en idiomas y en digitalización, para dar respuesta a los nuevos consumidores en el mercado canario para hacerlo más atractivo y accesible frente a otros mercados en un entorno cada vez más exigente.”

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, ha puesto en valor este acuerdo con el Grupo Adecco y ha señalado que “en estos momentos nos encontramos inmersos en la recuperación de nuestro municipio y es fundamental que sigamos ofreciendo a nuestros vecinos todas las herramientas posibles para que puedan continuar recuperando su vida cuanto antes. Estamos seguros de que estos cursos de formación online son una oportunidad para seguir reactivando la empleabilidad en el municipio, y más después de los duros momentos que nos han tocado vivir”.

Asimismo, la alcaldesa también ha agradecido la donación económica que ha realizado el Grupo a Cáritas Diocesana, y con el que se ha ayudado, a través de tarjetas de 100 y 200 euros, a los damnificados en la compra productos de primera necesidad y alimentos.

Adecco apuesta por la formación de todas las personas ya que considera que es un factor imprescindible para la empleabilidad. El desarrollo y capacitación es la vía para lograr un empleo, mantenerlo u obtener uno mejor. Por ello, el pasado año el Grupo Adecco invirtió más de 8 millones de euros en formación y formó a casi 70.000 personas para mejorar su empleabilidad.

Para cualquier información de los cursos dirigirse a la Oficina de Atención a los damnificados del Ayto. de Los Llanos de Aridane o llamar al teléfono 822 29 33 62.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ReSound estará presente en el XVIII Congreso de AEDA UNAVETS invierte 5 millones de dólares en easyvet, un grupo franquiciador de clínicas veterinarias en EEUU Empresarios seguntinos inician su formación para convertirse en establecimientos distinguidos SICTED ARRENTA potencia su colaboración con los profesionales inmobiliarios en el SIMA Wayra y SportBoost, la aceleradora de Iker Casillas, atraen a 120 startups de 17 países