Emoción y alegría en las recuperadas fiestas de Fuentenovilla, tras 3 años de ausencia por la pandemia

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:32 h (CET)

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:32 h (CET) Este año se ha puesto el acento en las peñas, con un emocionante homenaje a Mateo López Ochoa en la tradicional exhibición de pelota a mano de fiestas, y unos brillantes festejos taurinos que incluyeron, por primera vez, la suelta de un toro a cajón Después de que Fuentenovilla celebrara sus últimas fiestas patronales en honor de la Virgen del Perpetuo Socorro y de San Isidro, en mayo de 2019, la villa alcarreña ha vuelto a convocarlas y disfrutarlas por triplicado, ya sin ninguna restricción, a lo largo de los tres últimos fines de semana. “Hacía tres años desde que celebramos las últimas fiestas patronales. Entonces, todo alegría, nadie podía anticipar lo que venía… primero una pandemia, y ahora, una guerra. En todo este tiempo de pandemia, el comportamiento de los fuentenovilleros ha sido ejemplar. Gracias a él, los efectos del COVID han sido los menores posibles. Por eso, solo puedo dar las gracias a tantas personas… a los trabajadores municipales, a los concejales, a nuestros médicos y enfermeras, a nuestros cuidadores, pero sobre todo, a nuestra gente, empezando por nuestros mayores”, señala Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla, al respecto de la recuperación.

Las fiestas comenzaban el pasado sábado, 7 de mayo, con actividades para los más pequeños, como el parque infantil, compuesto por dos castillos hinchables, toro mecánico y futbolín humano, “en los que se registró una gran participaron de niños y jóvenes”, señala Jonatan Cámara, concejal de Festejos, recalcando la ilusión de los participantes por las nuevas atracciones. Ese día, por fin, y después de tanto tiempo, volvía a sonar la música, en este caso de una disco-móvil The Legend en la Plaza Mayor, a la vera de La Picota. “Se notaban las ganas que teníamos los fuentenovilleros, y en general la gente de La Alcarria, de volver a juntarnos y pasarlo bien juntos”, sigue Cámara.

Como en todas las fiestas de Fuentenovilla, en las de 2022 también hubo un guiño al deporte por excelencia del pueblo: la pelota a mano. Así, se programó una exhibición con dos partidos de dobles, que protagonizaron dos parejas de pelotaris vascos. El primer partido lo jugaron Titin V y Markaida contra Galarreta y Medel, mientras que el segundo lo disputaron Uribe e Iturriaga contra Iribarren e Irusta. Este último, sirvió como homenaje al deportista local Mateo López Ochoa, jugador de pelota, integrante del mítico equipo local que llegó a jugar en categoría nacional en los años 80 llevando el nombre de Fuentenovilla por frontones de toda España y también quien impulsó la construcción del frontón, diseñando primero una maqueta, que el pueblo convirtió luego en una maravillosa realidad. “Estuvo presente toda la familia de Mateo. Fue un acto emocionante, en el que todos disfrutamos muchísimo y que él, allá donde esté, estoy segura que disfrutó también”, señala Monserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla.

Ese mismo día, 8 de mayo, por la tarde, Fuentenovilla le hizo un primer guiño a la tauromaquia, haciendo gala de la tremenda afición que hay a ella en el pueblo con la programación de una clase de toreo de salón en la Plaza Mayor. La protagonizaron los alumnos del CITAR.

El viernes, 13 de mayo, fue el día del pregón y del desfile de peñas por las calles del pueblo. Lo dio Ernesto Morán, popular periodista guadalajareño, algunos de cuyos reportajes han tenido sus argumentos en Fuentenovilla. De hecho, Morán hizo mención al que se emitió en el programa Ancha es Castilla-La Mancha, protagonizado por “las mujeres del pueblo”: alcaldesa, secretaria, interventora, farmacéutica, peluquera, comerciantes y profesoras, entre otras, que son el alma del pueblo. “Este año hemos querido darle todo el protagonismo a las peñas. Por su alegría, por su ilusión y por las ganas de fiesta bien entendida que siempre tienen, y, este año, por triplicado”, añade el concejal de Festejos. Por eso, en 2022 se ha hecho obsequio, a cada una de ellas, de un jamón, “para que lo disfrutaran en compañía, respondiendo a la generosidad con las que ellas invitan a fuentenovilleros y visitantes”. “Quiero agradecer la presencia institucional, de alcaldes y concejales de toda La Alcarria, y también del presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, que quisieron acompañar a fuentenovilleros y visitantes en momentos de tanta alegría”, añade la alcaldesa. También se recuperó ese día el homenaje a los mayores de los años 2020, 2021 y 2022, que han sido este año tres mujeres Dolores González, Martínez Pérez y Gloria de la Torre. Las tres recibieron como regalo el habitual reloj de pulsera con el que el Ayuntamiento distingue a sus mayores.

Ese mismo día tenía lugar la ofrenda floral a la Virgen del Perpetuo Socorro y a San Isidro Labrador, patronos de Fuentenovilla, y, a la media noche, el primer castillo de fuegos artificiales, que precedía a la actuación, en la verbena, de una de las mejores orquestas del panorama nacional: Vulcano Show, con la Plaza Mayor llena de alegría y de bailes, algo que volvía a repetirse con la actuación, el sábado, de la Orquesta Zoom. Ese fin de semana, central de mayo, fue el de los actos religiosos y la devoción, con misa y procesión en honor de Virgen (14 de mayo), que hubo que interrumpir por la lluvia, y a San Isidro (15 de mayo). Por este motivo, la Virgen también salió a hombros el domingo. Como a lo largo de todas las fiestas, la Banda de Música de Fuentenovilla fue protagonista sonora de los momentos más emotivos, después de tres años sin que las ceremonias religiosas y las procesiones se pudieran completar sin restricciones.

Por último, el pasado fin de semana ha sido el taurino por excelencia, aunque también hubo actuaciones musicales, el viernes, 20 de mayo, de la orquesta Vendetta Show, y el sábado, 21 de mayo, de Magia Negra, que nuevamente registraron una gran participación, congregando a buena parte de La Alcarria guadalajareña en Fuentenovilla. Así, el sábado, 21 de mayo, tenía lugar una suelta de reses por las calles, que vio la primera suelta de toro a cajón que se hace en Fuentenovilla. Se dio en llamar el toro del reencuentro, y se hizo coincidir en el tiempo con la suelta de otra res, en este caso desde la plaza de toros. Por la tarde, hubo encierro de vacas. El domingo, 22 de mayo, de nuevo los toros volvían a las calles, con suelta de todas las reses del día anterior, a los que se añadió un nuevo toro. Los festejos taurinos finalizaron el domingo, 22 de mayo, a las seis de la tarde, con una clase práctica protagonizada de nuevo por los alumnos del CITAR, con erales de Manuel Carrasco, adquiridos a Diego Valladar. La protagonizaron Ángel Otero, Arturo Sierra y López Ortega. A las 19:30 horas, al término del festejo, hubo bueyada infantil para que los más pequeños conocieran de cerca el mundo taurino. En 2022 se han estrenado las obras de la remodelada plaza de toros. “Una remodelación maravillosa, que ha sido del gusto de todos los fuentenovilleros”, añade la alcaldesa, por las que el pueblo felicita a Ángel Rivas, trabajador municipal, principal responsable de la obra.

“Además de agradecer su labor a todos los trabajadores municipales, me gustaría hacer especial mención a los voluntarios, y en especial a los voluntarios taurinos, que han trabajado lo indecible, incluso en momentos en los que era necesario hacerlo rápido, para lograr unos festejos brillantes y sin incidentes. Y por supuesto, a las peñas de Fuentenovilla, tan alegres como ejemplares en su comportamiento”, termina Jonatan Cámara. “Cuando se tiró la traca final, el domingo, en la Plaza Mayor, había mucha gente, y todos coincidimos en señalar que habían sido unas fiestas maravillosas. Doy las gracias a todos los que lo han hecho posible, y especialmente a nuestro concejal de festejos, Jónatan Cámara, que ha disfrutado muchísimo organizándolas para todos nosotros, y nos ha hecho disfrutar a todos con ello con trabajo, entusiasmo y buen hacer, y al resto de concejales del gobierno municipal”, termina la alcaldesa.

