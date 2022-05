Wayra y SportBoost, la aceleradora de Iker Casillas, atraen a 120 startups de 17 países Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:34 h (CET) SportBoost, la aceleradora de startups vinculada al mundo del deporte fundada por Iker Casillas, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, han atraido en su primera convocatoria a 120 startups de 17 países: Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, Inglaterra, España, EEUU, Francia, Alemania, Hong Kong, Hungría, Italia, México, Portugal, Malta y Emiratos Árabes Unidos El objetivo de esta iniciativa es apoyar e impulsar a las compañías más innovadoras de sports-tech a nivel internacional. Para ello, SportBoost y Wayra invertirán en las startups seleccionadas hasta 700.000€ de forma conjunta o hasta 350.000€ de forma individual.

En esta primera convocatoria se han presentado un total de 120 startups que cubren 18 áreas como gestión y organización de eventos, Fan engagement, Performance, Wearables, IA y Data analytics, Wellness, Web 3, Blockchain y Sostenibilidad.

El comité de expertos de SportBoost y Wayra ya está evaluando a las 120 startups presentadas para comenzar a realizar la selección y realizar futuras inversiones en las compañías que ofrezcan un mayor potencial de crecimiento.

Además de recibir la inversión económica y la colaboración activa de Iker Casillas en los eventos que se organicen, las startups que reciban inversión de Wayra y SportBoost tendrán a su disposición una amplia red de mentores formada por reconocidos deportistas profesionales. Además SportBoost apoyará a las startups facilitando acceso a todo el ecosistema dentro del mundo del deporte, contribuyendo a su posicionamiento y relacionándolas con diferentes inversores, entidades deportivas, clubes, etc.

Por parte de Wayra, podrán optar a un espacio físico en sus instalaciones de Gran Vía (Madrid) con el objetivo de apoyar a las startups en el desarrollo de sus proyectos con las diferentes unidades de negocio de Telefónica. También organizarán charlas y encuentros presenciales u online que favorezcan el networking de las startups para facilitarles el acceso al ecosistema de inversión de la iniciativa de innovación abierta de Telefónica.

Sobre Wayra‍

Wayra es la iniciativa de emprendimiento que forma parte del programa de Innovación Abierta de Telefónica, el más global, tecnológico y conectado del mundo. Cuenta con siete Wayra Hubs, espacios en nueve países de América Latina y Europa a través de los cuales invierte y apoya a las startups; Wayra X, un hub digital para invertir en startups 100% digitales; Wayra Builder, un venture builder corporativo para crear junto a otros inversores startups innovadoras nacidas de proyectos tecnológicos internos de Telefónica; y Wayra Next Trend, una ventana a la innovación digital sobre tendencias y aplicaciones innovadoras. Además, a través de Wayra Activation Programme ofrece a los emprendedores acceso exclusivo y gratuito a nuevas tecnologías a través de las plataformas propias de Telefónica. Más de 500 de las startups participadas forman parte del programa de Innovación Abierta de Telefónica y más de 130 están haciendo negocio con la compañía.

Más información disponible en www.wayra.com.

