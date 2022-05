Las opiniones sobre Opostal confirman el buen momento de la formación online Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:14 h (CET) La plataforma especializada en la formación online de opositores facilita que los alumnos puedan preparar las oposiciones mientras están trabajando ofreciendo un servicio totalmente personalizado y adaptado a sus horarios La formación online se ha consolidado como una de las claves del éxito en lo que respecta a la preparación de oposiciones. Así lo reflejan las buenas opiniones que sigue cosechando Opostal, plataforma especializada en la formación online de opositores. Estas valoraciones confirman la utilidad que tiene el método de preparación exclusivo de la academia, que destaca por su máxima flexibilidad y personalización, la variedad de recursos y herramientas digitales que ofrece y el amplio conocimiento de los profesores, que, además, permanecen en activo.

El éxito de la formación online, tal y como muestran las buenas opiniones de Opostal, se debe a que permite compaginar el estudio del temario con la actividad profesional. La plataforma facilita que los alumnos puedan preparar las oposiciones mientras están trabajando ofreciendo un servicio totalmente personalizado y adaptado a sus horarios y necesidades.

Tanto el seguimiento de las clases, en directo o grabadas, como las actividades prácticas y la comunicación con los tutores y profesores se realizan a través del Campus Opostal. Este espacio es como una página web sencilla, intuitiva, fácil de utilizar e interactiva, a la que se puede acceder desde cualquier sitio.

La personalización que ofrece la plataforma especializada en formación online de opositores va más allá de la flexibilidad en los horarios. La cercanía tanto de los profesores como de los tutores de Opostal es clave para el éxito de este formato. De hecho, es una de las características que más destacan los alumnos en sus opiniones.

Es el caso de Mónica Aguilera, que recalca la profesionalidad y la máxima atención que muestran los profesores y tutores de Opostal con cada uno de los alumnos. Por su parte, Miguel Estarán destaca que “con las facilidades que da la tutora desde el principio, todo es mucho más fácil”. En esta misma línea opina Elena Bermúdez, que afirma que la orientación es máxima desde el principio del curso.

La directora de Opostal, Loly Valiñas, asegura que “la formación online de las oposiciones ha llegado para quedarse, puesto que resuelve el principal hándicap que encontraban muchos opositores hasta ahora al no poder compaginar el estudio de las oposiciones con el desempeño de su trabajo. En Opostal somos conscientes de ello y así lo reflejamos en nuestra filosofía, pues somos nosotros quienes nos adaptamos a los alumnos y no al revés”.

