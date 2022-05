Avanza Fibra regala 50.000 kilos de naranjas entre sus clientes Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 16:22 h (CET) La intención es promocionar el consumo de fruta y apoyar a los agricultores ante la mala campaña ocasionada por la entrada de fruta de otros países. La fruta se reparte entre las 50 tiendas de Avanza, llegada directamente desde el árbol Avanza Fibra reparte gratuitamente esta semana 50.000 kilos de naranjas entre sus clientes. Las cincuenta tiendas de la compañía (en Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete) están recibiendo las cajas con kilos de naranjas que los clientes pasan a recoger "hasta fin de existencias". Esta campaña tiene una doble intencionalidad: por un lado, fomentar el consumo de fruta para conseguir hábitos saludables en nuestra vida. Y, por otro lado, apoyar a la campaña frutícola del levante español que este año no está obteniendo buenos resultados y por la que muchos agricultores se están viendo obligados a dejar los cítricos en el árbol (con su posterior pérdida y caída al suelo), ante la poca salida del producto español como consecuencia de la entrada de frutas extranjeras en nuestro país.

También hace un año, el día de la inauguración de apertura de la tienda de Alcorcón de Avanza Fibra, se distribuyeron gratis más de 4 000 kilos de naranjas de las que disfrutaron buena parte de los viandantes que transitaron esa mañana por delante de la puerta de la nueva tienda. "Regalar siempre es un reclamo pero si a esto le añades miles de kilos de fruta fresca y de temporada, el impacto entre clientes y amigos es muy grande. Desde Avanza potenciaremos siempre este tipo de acciones que sumamos a otras como los sorteos de teléfonos de última generación entre los seguidores de nuestras Redes Sociales", según declaraciones de Ana Martín, Directora de Avanza Fibra.

Cabe recordar también que Avanza lleva dos Navidades promocionando la venta de sus productos regalando un jamón de Guijuelo a los nuevos clientes que contraten determinados servicios. "Hemos repartido ya más de 4.000 jamones desde nuestras tiendas, donde el equipo comercial pone todo de su parte para organizar la entrega de los regalos y hacer fotografías de "clientes satisfechos" que nos dan su permiso para poder compartirlas en RRSS. Sin este gran equipo de profesionales, a los que se unen compañeros de las oficinas centrales para organizar la logística, sería imposible llevar a cabo todas las iniciativas de Avanza Fibra, como la de nombrar a todas nuestras tiendas "Pet Friendly" e instalar en ellas bebederos para que puedan entrar las mascotas y tomarse un "refrigerio". Tenemos ya nuestra particular Mascota Avanza y cada mes regalamos obsequios a las finalistas de entre las que se prestan a hacerse foto para nuestras redes. Está claro que en Avanza la comida y las mascotas son nuestra debilidad", apunta Ana Martín.

Mientras tanto, desde Avanza comienzan ya a preparar la siguiente campaña navideña, no sin antes tener previstos varios sorteos y regalos con los que seguro sorprenderán a clientes y conocidos. "Hay muchas cosas ya en marcha, de las que daremos noticia a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook, además de otros medios de comunicación".

GRUPO AVANZA, operador de internet fibra óptica, OMV (Operador Móvil Virtual) e Ingeniería de Telecomunicaciones especializado en despliegue Fibra Óptica llave en mano. Actualmente cuenta con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, y 50 tiendas de venta directa además de un canal de distribución con su marca AVANZA FIBRA.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.