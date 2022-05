Arson Metering firma nuevos proyectos de telelectura en Italia, Francia y España Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 13:18 h (CET) Más de 45 nuevos municipios contarán con su sistema LoRaWAN de telelectura universal para digitalizar la red de agua La empresa Arson Metering, especializada en telelectura de contadores, ha firmado nuevos proyectos para llevar su sistema de gestión remota de redes de agua a municipios de Italia, Francia y España.

La firma implantará su tecnología en 22 municipios de Italia y en otros 25 de Francia. En España realizarán instalaciones en municipios de Cantabria, Asturias y Galicia, consolidando así su implantación en la zona noroeste de la península.

Como empresa integradora, Arson Metering acompañará a las entidades gestoras de estos municipios en todo el proceso de implantación de la gestión inteligente del suministro para conseguir mayor eficiencia en el uso del agua y prestar a la ciudadanía servicios avanzados.

La empresa cuenta con tecnología propia que se caracteriza por ser universal, es decir, con capacidad para integrar todo tipo de contadores, de todos los fabricantes, y todas las tecnologías, presentes y futuras. Esto proporciona independencia tecnológica y la capacidad de evolucionar las instalaciones de telelectura.

Su innovador sistema LoRaWAN de telelectura, de largo alcance y ultra bajo consumo, no tiene barreras. Se basa en gateways LoRaWAN solares que son autónomos y no necesitan conexiones eléctricas ni de red. Así, se pueden instalar en el punto que se necesite, lo que garantiza la cobertura al 100% de los contadores, por inaccesibles que se encuentren. El sistema se puede adaptar a todo tipo de orografías y condiciones, de ahí que es una tecnología que está funcionando con éxito en puntos tan dispares como Filipinas, Grecia o Costa Rica y se adaptará también a los nuevos municipios.

Otra característica de interés para las gestoras de agua es la facilidad con la que permite instalar la red de telelectura. Para lograrlo Arson Metering dispone de una app y un dispositivo que posibilitará a los equipos técnicos de cada municipio geolocalizar e integrar los contadores en la red y desplegarla rápidamente.

Principalmente, la clave principal del sistema está en la plataforma de control y de análisis de la información, que permite transformar las lecturas de los contadores en datos útiles para gestionar el suministro.

Del análisis de estos datos se obtiene el diagnóstico de la red y se pueden detectar fugas y anomalías; avisar a los usuarios afectados y resolver los problemas para evitar derroches. Este trabajo se lleva a cabo en el Centro de Control de Datos de Arson Metering, que monitorizará las nuevas instalaciones en todo momento y brindará apoyo a las entidades gestoras una vez realizada la instalación.

En su trayectoria de más de 10 años Arson Metering ha llevado su tecnología de telelectura de contadores a más de 100 municipios en todo el mundo. Su sistema se utiliza tanto para la gestión del suministro de agua como de las redes de gas. En su aplicación y desarrollo cuenta con el apoyo de la firma Semtech, creadora y desarrolladora de la tecnología LoRa, y de los fabricantes de contadores.

