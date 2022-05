La agencia EFE designa a la startup Multiply School como partner para formar a su equipo comercial Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 13:22 h (CET) Multiply School trabaja para que cada alumno se convierta en un caso de éxito La agencia EFE, considerada la agencia de noticias más prestigiosa de España y LATAM, elige a Multiply School para la formación de su equipo comercial. “Para nosotros, convertirnos en el partner a nivel de formación para la agencia EFE es otro excelente caso de éxito. Contribuir con esta metodología única para que EFE modernice sus técnicas de adquisición de clientes es un orgullo”, afirma Calixto Carbone, CEO de Multiply School.

Multiply School suma así a su portfolio de clientes a la agencia EFE, tras ser escogidos también por Salesforce, el CRM número 1 del mundo, con más de 60.000 empleados, y el más reciente unicornio español JobandTalent. “Con respecto a EFE, esperamos contribuir a que logre fortalecer su estretegia comercial en todos sus mercados, sean o no de habla hispana. Con Multiply School, el equipo de EFE se capacitará con las nuevas tendencias digitales para aumentar sus ventas”, comenta Matías Polizzi, Co-Fundador de la Startup que está revolucionando la formación corporativa en España.

¿Qué supone estudiar Multiply School para las empresas españolas?

Como recuerdan Calixto Carbone (CEO) y Matías Polizzi (Co-CEO), Multiply School nación en plena pandemia buscando llevar formación efectiva, entretenida y actualizada, incluso en modo remoto en vivo. “Sólo la formación que entretiene y ofrece un llamado a la acción genera un cambio real en cada persona y en las organizaciones donde trabajamos”, comenta Carbone.

Para que la promesa se cumpla realmente, Multiply School trabaja mezclando las metodologías learn by doing (aprender haciendo) con LEAN (mejora contínua), fomentandola motivación como combustible de la acción. “Todo esto permite que las empresas que forman a su Staff con nuestra obtengan un ROI rápido y tangible”, agrega Polizzi.

Ambos desarrollaron un concepto de escuela de capacitación profesional que tiene como punto diferencial del resto de los centros formativos algo muy simple; trabajar para que cada alumno sea un caso de éxito.

"Los estudiantes de nuestros cursos siempre han procedido de una amplia gama de industrias y orígenes, desde el equipo humano de la industria financiera hasta el equipo comercial de Iberia e Italia de Salesforce, o el Unicornio Alemán Sennder”. afirma Carbone.

“Quienes se acercan a Multiply School desean aprender de forma continua y lúdica a través de técnicas y herramientas, que logran un impacto tangible; con clases en directo y destacadores profesores y mentores a los que se les puede consultar cuando uno lo requiera” agrega Polizzi.

Sobre los cursos que organizan y los más demandados, Carbone cuenta que Multiply School tiene formaciones en vivo, presenciales y remotas, combinando horas de clase en vivo con un soporte adicional de contenido para que los alumnos puedan reforzar sus conocimientos. Además, todas se bonifican al 100% bonificables a través de FUNDAE y la misma institución se ocupa de tramitar todo, sin cargo extra.

En la actualidad, la formación más demandada es “Escala tus ventas”, para generar potenciales clientes desde cualquier sitio del mundo. Además, es una de las que más aporta valor y potencia a los equipos comerciales. “De hecho, ésta es la formación escogida por la agencia EFE, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mundo de habla hispana” dice Carbone, sonriendo de ogullo al nombrar a las empresas Españolas que los han escogido en el último semestre.

Bajo el lema “Formamos empresas y profesionales con dinámicas efectivas, entretenidas y actualizadas” garantizan que la formación siempre captará el interés de la clase, en un esquema de enseñanza que busca constantemente la interacción entre los alumnos, fomentada por profesores motivados que desean compartir sus conocimientos. En resumen, se quiere que la clase tenga como resultado una experiencia de trabajo en la materia; y que esa experiencia sea estimulante y, por supuesto, relevante.

¿Qué cursos están ya disponibles?

Actualmente ofrecen, entre formaciones propias y la de sus partners, más de 300 formaciones diferentes en tres verticales clave:

IT & Software : Certificaciones, Productividad y Gestión IT



Ventas & Marketing : Todo lo necesario para ayudar a la empresa a crecer



Soft Skills: Liderazgo, Integridad y Team Building y

Para antes de fin de año buscan ofrecer más de 1.000 cursos diferentes

Todos los cursos de Multiply School son bonificables a través de Fundae y, en caso de querer averiguar cuántos créditos tiene la empresa, la misma starup se encarga de ello. Como dato, el 80% de las empresas españolas perdió sus créditos de Fundae en 2020, por lo que la startup permite a las empresas averiguar los créditos en su totalidad para poder sacarles crédito.

