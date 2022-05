Riot Games presenta la nueva expansión de Legends of Runeterra: Caminante de mundos Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 13:02 h (CET) Jhin, Annie, Bardo e Illaoi harán su debut en Legends of Runeterra con esta expansión que llegará el 25 de mayo a las 20:00 Riot Games se prepara para la llegada de una nueva expansión para Legends of Runeterra: Caminante de mundos. El juego de cartas de la compañía dará la bienvenida a cuatro nuevos campeones, nuevas palabras clave, más de 65 cartas coleccionables y el lanzamiento de El camino de los campeones 2.0.



Caminante de mundos trae consigo una enorme actualización para El camino de los campeones. El camino de los campeones 2.0, un enorme relanzamiento del popular modo PvE estrenado el pasado noviembre, dará a los jugadores la oportunidad de explorar Runaterra como nunca antes:

Nuevas regiones: Noxus y Demacia se sumarán a Piltover y Zaun, Jonia y Aguas Estancadas.

Nuevos sistemas permanentes de progresión: Niveles de leyenda que potencian a toda la plantilla de campeones. Niveles de estrellas de los campeones, que otorgan a los campeones habilidades únicas y desbloquean nuevas ramas de sus aventuras personales. Se han renovado y expandido los niveles de campeón para potenciar a los campeones favoritos de los jugadores hasta increíbles nuevas cotas. Aventuras de campeón únicas.

Aventuras mundiales para poner a prueba a los jugadores con cualquiera de sus campeones. Durante la última semana, se han ido revelando algunas de las cartas que llegarán con esta expansión. Destaca la presencia de nuevas mecánicas y palabras clave:

Campeones de Runaterra y orígenes: Caminante de mundos incorpora a los campeones de Runaterra, campeones que no pertenecen a ninguna región. Añadir a un campeón de Runaterra al mazo contará como una de las regiones que se usen, y todo campeón de Runaterra depende de una regla única a la hora de componer sus mazos, el origen, que define qué cartas se pueden utilizar con ellos.

Engendrar: Desde las profundidades del océano, Engendrar genera poderosos tentáculos y aumenta increíblemente su poder para aplastar a la competencia.

Bendiciones: Las bendiciones, un nuevo tipo de "trampa", son efectos que se vincularán a las cartas de vuestro mazo y se activarán al robar dichas cartas. Bardo y sus amiguitos incluirán la primera bendición, Campanas, para mejorar las cartas de la mano al robarlas. Los nuevos campeones que llegan con Caminante de mundos son:

Jhin: es el primer campeón de Runaterra de LoR. Su origen, el Virtuoso, permite a los jugadores añadir a su mazo cualquier carta con habilidades.

Annie: trae su destructivo poderío a LoR, lista para desintegrar a sus enemigos junto a Tibbers.

Bardo: es el segundo campeón de Runaterra de Caminante de mundos, y sus musicales aliados colocan Campanas en los mazos para otorgar grandes mejoras de estadísticas a las cartas que estén en la mano.

Illaoi: Gracias a la ayuda de la Madre Sierpe, Nagakabouros, Illaoi invoca y potencia devastadores tentáculos para destrozar el nexo enemigo. Por último, el evento de Pulso de fuego comenzará con la versión 3.8.0 y trae consigo un montón de emoticonos, guardianes y reversos de alta tecnología y mucho más.

Más detalles sobre esta nueva expansión de Legends of Runeterra aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.