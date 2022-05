Datekna crea el Bootcamp de Data Science impartido por directivos Data Scientist de las mejores empresas Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 12:50 h (CET) El sector tecnológico crece muy deprisa y se necesitan perfiles que escasean. Entre ellos se encuentran los Data Scientist, Analistas de Datos y desarrolladores de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Datekna apuesta por una formación 90% online, de alta calidad, con una metodología muy práctica y que genera habilidades técnicas y personales. También en crear oportunidades de Networking entre empresas y profesionales Datekna, la startup impulsada por el rector de universidad privada, Andrés Velarde y la emprendedora Marta Ibáñez Nobell, ha creado un Bootcamp de Data Science y Business Analytics, DASBA. Una formación principalmente online e intensiva especializada en el análisis de datos, la Inteligencia artificial y el Machine Learning. La primera promoción empezará en las próximas semanas y será en modalidad part-time, compatible con la actividad laboral de sus estudiantes. También habrá promociones full-time para estudiantes que quieran incorporarse al mercado laboral lo antes posible como Data Scientist.

La Comisión Europea estima que se crearán más de 13 millones de empleos entre Big Data y Data Science para 2025. “Las empresas demandan estos perfiles, ahora 5 veces más que hace 4 años, y les cuesta mucho encontrarlos en el mercado” dice la CEO Marta Ibáñez Nobell, “Algunas empresas nos contactan para formar a algunos empleados para actualizarlos y ante la dificultad de encontrar estos perfiles en el mercado. Hay empresas que están formando a muchos empleados en ciencia de datos como ventaja competitiva” añade.

“Estamos viendo un aumento de salarios en todo el sector tecnológico y los Data Scientists no son una excepción” comenta María del Mar Arosa, Responsable de Relaciones con Empresas de Datekna. A lo que añade, “muchos estudiantes están interesados en este tipo de Bootcamps porque en poco tiempo pueden crecer mucho profesionalmente y en cuanto a salario”.

Con esta previsión, Datekna ha apostado en crear cursos intensivos en modalidad Bootcamp, enfocados a aprender de un modo didáctico y práctico para formar a perfiles del sector. Cuentan con profesionales en ejercicio de grupos empresariales de renombre como son GFT, Euskaltel, Istobal, Dataman, Buy Big y Baobab, entre otras.

Además, el Bootcamp cuenta con una semana en modalidad presencial donde sus alumnos tendrán oportunidad de desarrollar sus soft skillque les ayudarán a crecer en sus carreras. También podrán desarrollar su red de networking gracias a las oportunidades con profesionales de empresas que colaboran con Datekna, interesadas en reclutamiento de estos perfiles.

“Los estudiantes desarrollan proyectos reales durante todo el bootcamp en los que implementan sus conocimientos, se les lanzan retos y tienen que discutir en las clases con los profesores, nada de clases magistrales” explica Noemi de la Heras, pedagoga y responsable académica de DASBA, “El módulo de Soft Skills es un complemento transversal para cualquier persona que quiera crecer, no solo profesionalmente” añade Noemi de las Heras.

Datekna ya cuenta con varias empresas partner muy interesadas en el universo de Ciencia de Datos y los profesionales que saldrán de estas promociones, tanto tecnológicas como de RRHH especializados en perfiles técnicos y de negocio.

