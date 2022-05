Eurosegur, un proyecto ambicioso para el sector de las peluquerías Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 11:06 h (CET)

El sector de la peluquería es uno de los que ahora mismo se encuentra en auge, por lo que cada vez más peluquerías requieren de soluciones especializadas, productos, servicios y asesorías que les permitan mantenerse a la vanguardia del sector y ofrecer lo mejor a sus clientes.

Partiendo de esta necesidad, se ha creado Eurosegur, un proyecto ambicioso enfocado en el mundo de la peluquería que busca ofrecer a los integrantes del sector, todo lo que necesitan para llevar sus negocios a un nivel superior, de manera segura y eficiente.

Una oportunidad para el provecho de los negocios de belleza Como toda empresa en un mercado competitivo, las peluquerías y los negocios del sector de la belleza deben contar con las estrategias, productos y soluciones que optimicen su funcionamiento, su desarrollo, crecimiento, procesos, ventas, etc. Es por eso que la plataforma independiente Eurosegur se ha propuesto facilitarles el acceso a todas estas demandas que tiene hoy en día el sector.

El proyecto consiste básicamente en proporcionar, a quienes lo conforman, información fiable, segura y verificada que garantice una conexión clara y eficiente entre profesionales y proveedores. Pero, además, facilita el acceso a servicios que son indispensables para el sector de la peluquería, tales como diseño gráfico, posicionamiento web, asesoría jurídica, pólizas de seguros, gestoría, productos profesionales de belleza y mucho más.

Para formar parte de este proyecto y beneficiarse del mismo, no hace falta hacer ninguna inversión, ya que es totalmente gratuito y no exige permanencia u obligación alguna. En este sentido, constituye una oportunidad que las peluquerías pueden aprovechar para obtener beneficios y hacer crecer sus negocios.

Un proyecto a favor del medioambiente Otra de las características que distinguen a Eurosegur es su carácter ecológico y el gran compromiso que tiene con el medio ambiente. De hecho, hay toda una política relacionada con la protección del planeta, que consiste en la recogida de envases plásticos en los establecimientos comerciales del sector e incentivar el uso de materiales ecológicos y biodegradables de primera calidad, entre otras iniciativas. Quienes se sumen a ello, tendrán un abono equivalente a 1 euro por cada envase, cantidad que se irá descontando de cualquiera de los productos y servicios que se adquieran a través de Eurosegur.

Por último, hay que mencionar que, a través de esta plataforma, los integrantes del sector se beneficiarán de importantes descuentos en servicios esenciales para sus negocios. Por ejemplo, se pueden encontrar pólizas de seguros con hasta un 20 % de descuento o productos profesionales con descuentos que pueden alcanzar el 15 % de descuento. Todos estos beneficios y ventajas son los que se obtienen con solo hacerse miembro gratuitamente de este proyecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.