Beneficios de seguir una dieta Keto ante la epidemia de obesidad

miércoles, 25 de mayo de 2022

Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud asegura que la obesidad provoca más de un millón de muertes al año en Europa. Además, afirma que seis de cada diez adultos y tres de cada diez niños sufren esta enfermedad o sobrepeso en el continente.

La OMS recalca que la obesidad es ya una “epidemia” en curso, causante de más de 200.000 nuevos casos de cáncer cada año y múltiples discapacidades. Se trata de una enfermedad causada, principalmente, por el seguimiento de dietas poco saludables y la falta de actividad física. Ante esta situación, múltiples expertos señalan a la dieta Keto como una de las soluciones más adecuadas.

Una técnica respaldada científicamente La dieta cetogénica o Keto es un plan de alimentación bajo en hidratos de carbono y rico en grasas saludables. De acuerdo con diversas investigaciones, este método tiene muchos beneficios para la salud, entre los que se encuentran la prevención, el control y el tratamiento de patologías como la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer y el Alzheimer. Además, se ha demostrado que es una de las mejores fórmulas para personas obesas que no pueden realizar ejercicio de manera regular.

La reducción al mínimo del consumo de carbohidratos provoca que el cuerpo extraiga la energía de sus reservas de grasa, haciendo que el cuerpo entre en un estado de cetosis y derivando en una pérdida de peso muy rápida. Todo ello, siendo saludable siempre y cuando se sigan los consejos de profesionales y se lleve a cabo una alimentación con productos de calidad.

Restricción de alimentos sin pasar hambre Una de las ventajas principales de las dietas cetogénicas es que el cambio tan radical en la alimentación tiene como consecuencia que el cuerpo utilice las grasas para producir la energía necesaria. Según la American Journal of Clinical Nutrition, esta técnica es una de las mejores para adelgazar, porque sacia el hambre muy rápidamente y favorece la reducción de la ingesta de calorías.

Es importante recalcar que no se puede consumir cualquier tipo de grasa, solo aquellas buenas para la salud. Algunos alimentos bajos en carbohidratos adecuados para un plan Keto son carnes, pescados, huevos, verduras, aceites… Por otro lado, aunque deben evitarse los productos repletos de azúcar y almidón, como panes, pastas o arroces, existen soluciones como la start-up Ketonico para poder seguir disfrutando de los platos favoritos sin renunciar al cuidado de la salud.

Salud y calidad de vida con Ketonico La start-up Ketonico ofrece algunos de los servicios y productos más innovadores en el estilo de vida bajo en carbohidratos y rico en grasas. Sus clientes pueden elegir entre más de 30 productos, suplementos y sustitutos alimentarios, así como consultas online y packs. En las recetas de sus alimentos solo incluyen ingredientes de primera calidad y con Certificado Keto.

Fundada por tres empresarios con sede en Ibiza, Ketonico es una marca registrada de Ketonico Healthy Foods S.L (empresa registrada en Barcelona) que trabaja con más de 100 socios y proveedores en todo el mundo. Se trata de una de las primeras empresas en Europa con productos Keto-Certified. Su experiencia se ofrece online a través de la web y sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube.



