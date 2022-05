Dr. Llistosella, uno de los profesionales referentes en estética dental

LaClínica CESADEN, ubicada en Platja d´Aro, Girona, es un centro médico de 1.000 m2 dedicados a la odontología y la salud dental.

El centro está dirigido por el Dr. Ramón Llistosella, especialista con una amplia formación y experiencia, que forma parte de una saga de odontólogos de 3 generaciones.

En su clínica, lleva a cabo junto a su equipo todo tipo de tratamientos de odontología, entre los cuales, los de estética dental son algunos de los más destacados. Para realizarlos, el Dr. Llistosella hace uso, no solo de sus amplios conocimientos y experiencia en el área, sino también, de la tecnología moderna más avanzada. El Dr. Llistosella lleva a cabo todos los planes de tratamiento de la clínica con la filosofía de conservar y prevenir la pérdida de piezas.

Tres generaciones garantizando la salud dental de las personas La clínica CESADEN abrió sus puertas bajo la dirección del abuelo del Dr. Ramón Llistosella, odontólogo profesional, reconocido también en su época. Desde sus inicios en 1934, la clínica tuvo como principal objetivo ofrecer servicios de salud dental de calidad a las personas, bajo una filosofía fundamentada, principalmente, en la excelencia.

Actualmente, el Dr. Llistosella es el director del centro odontológico, honrando el legado familiar. El Dr. Llistosella cuenta con un amplio currículum, que reseña toda la trayectoria y la experiencia acumulada durante sus años de carrera. Sus especializaciones, posgrados y másteres, abarcan áreas como la implantología, oclusión, rehabilitación oral, cirugía oral, estudios avanzados de odontología, entre otros.

Empezó sus estudios de Odontología en la Universidad Alfonso X El Sabio y más tarde realizó un Máster de Oclusión y Rehabilitación en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Bellvitge. También cuenta con un posgrado en implantología avanzada realizado en los Estados Unidos, y una especialización en rehabilitación maxilofacial con implantes osteointegrados, realizada en el reconocido instituto Dr. Branemark.

Además de eso, el Dr. Ramón Llistosella ha realizado una gran cantidad de actividades de carácter científico-docente a nivel nacional e internacional, participando en jornadas para universidades, másteres, charlas, conferencias y cursos. Entre estas, destaca como speaker en las Jornadas de Actualización Implantológicas y Prótesis en la Universidad de Barcelona y la rehabilitación de un paciente bruxista con erosiones dentales en la Sociedad Española de Prostodoncia.

Una firma especialista en estética dental Son muchos los tratamientos odontológicos que están disponibles en la clínica CESADEN, desde los más sencillos, hasta los más complejos. Aun así, entre los más solicitados destacan los tratamientos de estética dental, para lo cual la clínica cuenta con lo último en aparatología e innovación. Asimismo, dispone de todo un equipo de especialistas con una amplia experiencia. Con todo esto, los pacientes no solo conseguirán hacer que su sonrisa sea única y radiante, sino que, además, podrán devolver la funcionalidad a su boca.

Entre los tratamientos de estética dental disponibles están las carillas de porcelana, carillas lumineers, los implantes dentales fijados al maxilar del paciente, utilizando las técnicas más modernas, como los implantes cigomáticos, all on four, implantes de carga inmediata, entre otros.

Para contactar con el Dr. Ramón Llistosella o consultar acerca de sus tratamientos, la clínica cuenta con una página web donde están disponibles las vías de contacto, ya sea a través de un formulario online o por medio de su teléfono de atención al cliente.