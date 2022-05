Vintage Technic de Rioma es una apuesta segura para vestir oficinas, restaurantes o espacios públicos Emprendedores de Hoy

El estilo vintage se ha puesto muy de moda durante la última década y se ha convertido en una de las principales tendencias no solo a nivel de vestimenta, sino también en áreas como la decoración y la tapicería. En este último aspecto, destacan en gran medida las fibras naturales y colores suaves o pasteles, con diseños inspirados en épocas pasadas, concretamente entre los años 20 y los 90.

En Rioma, una empresa fabricante de tejidos y telas, hay ahora mismo disponible una colección llamada Vintage Technic, inspirada en los años 50, una apuesta ideal de la compañía para la decoración y tapizado de espacios públicos y privados.

Nueva colección Vintage Technic Rioma es una compañía con más de 40 años en el sector textil, y es actualmente un referente del mismo, tanto a nivel nacional como internacional. Su especialidad es la fabricación de telas y tejidos para el sector de la tapicería, cortinas, visillos y ropa de cama. A lo largo de su trayectoria, ha producido una gran variedad de colecciones, y una de las que más destacan en la actualidad es la Rioma Vintage Technic. Esta está inspirada en los tejidos Melangé, que durante los años 50 tuvieron una amplia popularidad.

La colección representa una apuesta de la compañía para la decoración de oficinas, restaurantes o cualquier espacio público. Su nombre tiene que ver con el look vintage muy marcado de su tejido texturizado, elaborado en telares Jacquard. Estos telares tienen la particularidad de crear interesantes contrastes de color por la combinación de hilos. El resultado es un producto que, pese a tener una apariencia vintage, tiene también un aire contemporáneo y renovado.

Características de la colección En cuanto a sus telas y tejidos, estas cuentan con un elegante aspecto mate y una sensación agradable al tacto. Además, tienen una gran suavidad y ductilidad, con un drapeado muy atractivo e ideal para colchas y cortinas.

Por otro lado, la colección cuenta con una amplia gama de 34 colores diferentes, con calidad garantizada gracias al uso de los tintes TENACIL, caracterizados entre otras cosas, por su gran resistencia al desgaste del color. Esta característica, sumada a su alta capacidad de aguantar la abrasión, hace a sus telas ideales para espacios de alto tránsito. Su acabado también es antimanchas, gracias a un tratamiento especializado del tejido, y en cuanto a mantenimiento, las telas son muy fáciles de lavar, además, su composición de poliéster evita que se arruguen con el lavado.

La colección Vintage Technic puede adquirirse a través de la web de Rioma, donde además están disponibles otras colecciones que igualmente vale la pena mirar. Todas ellas han sido elaboradas con lo último en tecnología y con un equipo de profesionales con un alto nivel creativo para el diseño de cada una.



