El peor enemigo de los estudiantes durante los meses de exámenes

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las etapas que genera mayor preocupación en los estudiantes es la época de exámenes, ya que se trata de un momento decisivo para sus pretensiones académicas. En ese sentido, el estrés es el peor enemigo de los estudiantes. Esta condición de cansancio mental está generada por la excesiva exigencia de conseguir un rendimiento académico superlativo.

Conscientes de los problemas que produce el estrés, el Curso Genius otorga una serie de trucos para estudiar, con el objetivo de superar exitosamente los exámenes y entregar los trabajos correspondientes.

La confianza: uno de los factores clave a la hora de rendir en un examen Según los expertos, la confianza es un factor imprescindible para que los estudiantes logren superar una prueba importante relacionada con su futuro académico y profesional. Sin embargo, no todos los centros educativos están equipados para acompañar a los alumnos y propiciar un ambiente de relajación y confianza que beneficie en su rendimiento.

De acuerdo con Giacomo Navone, sociólogo y escritor bestseller, la falta de control en la preparación del alumno en relación con el tema de evaluación es el factor principal que genera los estados de estrés. Al no sentirse preparados, el nivel de tensión aumenta y el rendimiento cognitivo empeora, lo que ocasiona un círculo vicioso que solo puede interrumpirse con la implementación de un método de estudio adecuado.

Aprender diversas técnicas para gestionar el estrés a través del webinar gratuito de Curso Genius El final del ciclo escolar es considerado como la época más intensa del año para los estudiantes del bachillerato, quienes se concentran en la entrega de trabajos, la aprobación de los exámenes finales y la preparación de la selectividad. Una de las particularidades de esta etapa es la tensión que se siente en el interior de una biblioteca, cuyo horario se extiende para acoger a los alumnos hasta muy tarde.

En ese contexto, el estrés es capaz de provocar trastornos físicos y mentales, producidos por la respuesta física que ejerce el cuerpo ante determinados estímulos que se repiten constantemente. Uno de los aspectos que más influyen en la gestión del estrés es que la mayoría de alumnos postergan el momento de estudio hasta las últimas semanas, afectando su preparación y su rendimiento diario.

Por ello, Giacomo Navone ha creado un webinar gratuito exclusivo para que los estudiantes aprendan a gestionar mejor el estrés, con técnicas concretas para cada fase de estudio. En consecuencia, sabrán qué aplicar antes del estudio, durante su preparación y en el momento de rendir el examen, con el objetivo de evitar el fenómeno de la mente en blanco.

El webinar puede observarse gratuitamente en la página web de Curso Genius, siendo una herramienta indispensable para obtener resultados exitosos en esta convocatoria. Con un método de estudio eficaz, los estudiantes pueden superar una etapa decisiva como la aprobación de los exámenes.



