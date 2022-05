8 estrategias para mejorar las ventas de un e-commerce Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El reto para las empresas de todos los sectores y tamaños ahora es destacar entre tanta competencia y lograr una menor cantidad de carritos de compra abandonados en sus plataformas digitales. En los últimos años, el sector comercial se ha dado cuenta de la importancia de contar con una tienda online para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes y no perder vigencia en el mercado.

En este sentido, STAMINA Marketing Digital es una agencia de marketing digital para e-commerce que entiende que en la actualidad contar con altos niveles de tráfico no necesariamente es sinónimo de más ventas, sino que esto depende de la optimización de los ratios de conversión (conseguir más ventas con el mismo tráfico).

Más no es mejor, mejor es mejor. Por eso, la empresa comparte 8 estrategias digitales que funcionan para mejorar las ventas en tu e-commerce:

1.Integrar un buscador inteligente, factor clave para incrementar las ventas Un error común en los e-commerce se da cuando los usuarios realizan una búsqueda, pero no obtienen resultados. Esto puede deberse a que no escriben el nombre del producto o servicio exactamente igual al publicado. Una solución a esta problemática es el uso de buscadores inteligentes, capaces de entender lo que el consumidor quiere, mediante sinónimos o filtros de errores ortográficos.

2.Usar filtros en las categorías para ayudar en la elección del producto Cuando un usuario llega a una categoría de la página web es porque aún no tiene claro el producto que desea comprar. Por eso, es muy importante facilitarle el proceso de filtrar y encontrar el producto que tenga los atributos que más se ajusten a sus necesidades. Cada categoría tendrá unos atributos únicos y comunes entre todos sus productos. Todas las páginas de categoría deberían disponer de estos filtros, los más habituales son: tallas, colores, características…

3.Despejar las principales dudas de los clientes de forma evidente Alguna de las principales dudas que debemos resolver mucho antes de que el usuario llegue a la página de pago son las siguientes: “¿cuál es el total que voy a pagar por mi compra?”, “¿hay gastos de envío gratuitos?”, “¿cuánto me cuesta el envío?”, “¿cuánto tardará mi pedido en llegar?” y “¿puedo devolver el producto o tiene garantías?”.

El principal error que cometen muchas tiendas online es mostrar toda esta información relevante en la página de términos y condiciones o al final del proceso y, después, se sorprenden de que la tasa de abandono en el último paso de la compra es alta.

4.Mostrar opiniones de clientes, antes que descuentos Por otro lado, en muchas ocasiones la clave para conseguir más ventas no es ofrecer significativos descuentos o entregas veloces. Aunque influyen, un factor al que los consumidores dan un gran valor es la confianza que transmite la tienda. Para fortalecer este aspecto, las marcas pueden valerse de la recopilación y publicación de testimonios auténticos, proporcionados por clientes que ya realizaron compras. Ya hay plataformas como Trustpilot que son conocidas en todo el mundo y que permiten recoger opiniones verificadas de los clientes y mostrarlas públicamente.

5.El tiempo de carga importa Está demostrado por la experiencia de esta agencia que reducir los tiempos de carga de la página web incrementa las ventas y mejora el posicionamiento en buscadores. Es muy importante que toda la programación del e-commerce se haga teniendo en cuenta este factor y que todas las imágenes de productos se suban con la mayor calidad y menor peso posible. El nuevo formato WebP ayuda.

6.Ofrecer opciones de pago aplazado o fraccionado El auge en el último año de las plataformas de financiación y pago aplazado online es sorprendente. Y la verdad, es que los usuarios que realizan un pedido con un ticket medio elevado que pueden fraccionar su pago hasta en tres plazos sin intereses están muy interesados en esta posibilidad de pago. Desde STAMINA Marketing Digital siempre se recomienda a los clientes que lleguen a un acuerdo con estas plataformas si su ticket medio supera los 200 €.

7.Se puede comprar para regalar A veces las personas se olvidan de que el comprador no tiene por qué coincidir con el consumidor final. Por eso, siempre que el producto o servicio sea susceptible de ser comprado para otra persona se puede destacar esta opción. Muchas marcas de moda ya incluyen tarjetas regalo entre sus productos y este método es extensible a otros muchos sectores.

8.Habilitar la reserva de productos fuera de stock ¿Por qué dejar pasar la oportunidad de conseguir el contacto de un cliente potencial que quiere comprar un artículo que ahora tienes fuera de stock?. Quien tenga un producto único por el que merece la pena esperar, se recomienda implementar esta opción.

Para alcanzar este objetivo, lo recomendable es contratar un equipo de profesionales en el área que cuenten con el conocimiento adecuado como STAMINA Marketing Digital, para llevar a cabo las estrategias de marketing indicadas con el fin de optimizar los ratios de conversión. Aun así, es importante que el cliente conozca las bases del correcto funcionamiento de un e-commerce. De esta manera, entre los aspectos que deben ser analizados y desarrollados de forma óptima, destaca el diseño y el desarrollo web, experiencia de usuario (UX) y el análisis constante de los datos para mejorar los procesos de compra.



