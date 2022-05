CustomerTop ayuda a cerrar visitas comerciales de alta calidad con clientes potenciales Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Para incrementar las ventas, las empresas que cuentan en su equipo con vendedores conocen de primera mano lo caro y valioso que es su tiempo. En consecuencia, un vendedor sin clientes supone una pérdida de dinero tan grande como intentar realizar una visita comercial sin concertarla previamente.

Si bien conseguir clientes potenciales es fundamental, previamente es necesario concertar entrevistas de calidad con las personas adecuadas.

Para ello, CustomerTop cuenta con una tecnología y metodología de trabajo únicas para localizar clientes nuevos y acordar las citas correctas, con los interlocutores adecuados, para que los vendedores puedan aprovechar su tiempo al máximo.

Clientes potenciales y visitas comerciales de alta calidad Generalmente, el proceso de búsqueda de clientes comerciales es desatendido por las empresas o se deja en manos de los vendedores, quienes desperdician su tiempo en tareas que no pueden realizar con eficiencia. En este sentido, CustomerTop, es una firma que se especializa en poner en contacto a las compañías que contratan su servicio con su público objetivo, ayudando a reducir los costes y mejorando los resultados del equipo comercial.

De este modo, a través de una robusta base de datos del target, la cual se actualiza constantemente, es posible conocer las necesidades, gustos y opiniones de los potenciales clientes del negocio. A su vez, permite aumentar la visibilidad de la marca, para así conseguir mejorar su imagen ante las empresas y contactos del público objetivo, con un solo agente capaz de contactarse con más de 8.000 compañías en un año.

Beneficios de contratar los servicios de CustomerTop CustomerTop cuenta con más de 18 años de experiencia en la concertación de visitas de alta calidad, con el menor coste de adquisición de nuevos clientes, para que las empresas puedan equilibrar este aspecto con su productividad. Asimismo, la firma dispone de supervisores especialistas en la concertación, con una gran capacidad para testar argumentos e identificar los nichos con mejores posibilidades de venta.

Además, su servicio se apoya en tecnología de última generación en la nube, la cual no afecta a los sistemas y procedimientos corporativos e incluye una tarifa plana para llamadas telefónicas nacionales a fijos y móviles.

De la misma manera, ofrece el acceso permanente a toda la información en línea, con cuadros de mando actualizados a diario que ofrecen la posibilidad de controlar la campaña con total transparencia.

En consecuencia, realizar visitas comerciales a través del equipo de CustomerTop es una garantía para ganarse la confianza de los clientes potenciales, con precios accesibles y con el aval de más de 400 empresas que gestionan las conversaciones profesionales, mediante este servicio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.