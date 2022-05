La importancia del control de costes de fabricación, por Overtel Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los costes de fabricación son aquellos que una empresa invierte para elaborar un bien o proveer un servicio determinado. Se trata de la adquisición de materias primas, servicios públicos, maquinaria, recursos energéticos y mano de obra administrativa u operativa.

La importancia del control de los costes de fabricación radica en que, por su definición, se puede establecer la medición del ingreso bruto, el precio del producto y su rentabilidad. La empresa de soluciones tecnológicas Overtel asegura que sin esos datos bien claros es imposible que una compañía prospere.

¿Por qué es importante sistematizar los procesos? La mayoría de las escuelas de economía a nivel global identifican 3 componentes fundamentales en los costes de fabricación. En primer lugar, están los materiales, que pueden ser directos o indirectos. Segundo, se encuentra la mano de obra, que también puede ser directa o indirecta. Esta última no tiene una carga significativa en la estructura de costes.

En tercer lugar, están los costes indirectos de fabricación, que son los asociados a todos los gastos colaterales acumulados en el proceso de manufactura. No son fácilmente identificables, pero son indispensables para el cálculo correcto de los costes de fabricación. Ignorarlos significa, en muchos casos, una distorsión que acaba tarde o temprano con la rentabilidad de la empresa.

Juan José Martínez, CEO de la compañía española Overtel, advierte que, precisamente, en eso radica la importancia del control de los costes de producción. Agrega que para fiscalizarlos es necesario tener la información actualizada y accesible y eso solo se logra a través de procesos de producción digitalizados. De hecho, las herramientas ERP que ofrece esta empresa tecnológica tienen como característica principal su alta funcionalidad en la gestión de procesos industriales.

La digitalización en el control de los costes de fabricación El director comercial de Overtel, Marcelo Portero Mendoza, explica que el control de los costes es una práctica gerencial que requiere de información. Esta debe estar permanentemente actualizada para que sea útil a la hora de generar los cambios necesarios y adaptarse a la realidad del mercado.

En este sentido, destaca que, desde su compañía, han diseñado productos como RPS Next, un ERP industrial enfocado en la gestión empresarial. Igualmente, han desarrollado Inexion, un sistema MES fábrica que conecta todas las áreas de la empresa en un mismo ecosistema digital. Otro de sus productos, OTS Analytics, un asistente de análisis y control de datos.

El denominador común de estos productos de Overtel es ‘control’. Con la información disponible en tiempo real se pueden crear sistemas de alertas y adelantar decisiones para mantener o mejorar la rentabilidad. Se pueden identificar rápidamente fases o métodos improductivos y generar los correctivos de manera oportuna. Con todo ello, las empresas se vuelven competitivas en un mercado que exige cada vez más eficiencia.



