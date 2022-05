La importancia del marketing a la hora de vender una vivienda, por la inmobiliaria en Málaga Noray Walkers Emprendedores de Hoy

Hoy en día, vender un inmueble puede ser una tarea complicada para muchos por la elevada competencia que existe en el mercado. En ocasiones, los dueños de las propiedades pueden pasar meses y hasta años sin concretar el negocio.

Además, otro de los grandes problemas que suelen surgir es que los propietarios no conocen el valor de su propiedad y las ofertan a precios por debajo o por encima, lo que disminuye las probabilidades de compra. En estos casos, una de las mejores opciones es apelar a una buena estrategia de marketing y a una asesoría especializada como, por ejemplo, la que ofrece Noray Walkers, una inmobiliaria en Málaga.

¿Por qué acudir a la firma inmobiliaria en Málaga Noray Walkers? Noray Walkers es una inmobiliaria a disposición de todas aquellas personas que necesiten comprar, vender o alquilar una casa, piso, apartamento, local comercial, etc. Pero, además de eso, cuentan con una agencia de marketing digital destinada a la venta de propiedades.

El equipo encargado del marketing de la agencia se enfoca en posicionar las propiedades de los clientes para llegar a los prospectos y así concretar las ventas de una forma rápida y al mejor precio.

Las técnicas de marketing digital utilizadas son de las más novedosas en la actualidad, entre ellas, destacan la realización de vídeos promocionales con imágenes de los inmuebles, los cuales son grabados desde drones. Por otro lado, están las visitas con gafas de realidad virtual, un método muy efectivo capaz de impactar a la audiencia.

Además, difunden a través de redes sociales como TikTok, Twitter y LinkedIn material singular y llamativo para el público.

Antes de crear una estrategia digital, hacen un estudio de audiencia específica de acuerdo con cada propiedad. Cabe destacar que el cliente vendedor no paga nada por la campaña de marketing, ya que solo abonará los honorarios en el momento en el que la vivienda se venda.

¿Cuáles son las ventajas de acudir a una agencia inmobiliaria? Son muchas las razones para acudir a una agencia inmobiliaria a la hora de vender un inmueble, una de las principales es que aumenta la cartera de clientes, ya que la agencia se encarga de buscar compradores y cerrar el negocio con la persona que se presente como la mejor opción.

Otra de las grandes ventajas de apelar a una agencia inmobiliaria es que se encargan de hacer imágenes y vídeos profesionales desde los ángulos correctos, de tal manera que el inmueble se vea más llamativo para los posibles compradores. Aparte de todo lo mencionado, también brindan apoyo en todo lo referente a los trámites que se necesitan para finiquitar una venta.

Los interesados en contratar los servicios de la inmobiliaria en Málaga Noray Walkers deben acceder a su plataforma web, donde ofrecen todos los detalles.



