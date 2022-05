Compramos Tu Siniestro, la solución para deshacerse de un coche viejo Emprendedores de Hoy

Cuando un coche llega al final de su vida útil, ya sea porque ha sufrido un accidente grave o porque tiene muchos años de antigüedad, una buena alternativa para recuperar algo de dinero es tasarlo y venderlo a una compañía de desguace.

Compramos Tu Siniestro es un centro de desguace online en Sevilla que ofrece un servicio integral que ayuda al propietario con todos los trámites necesarios para que la venta de su coche siniestrado se realice de la manera más satisfactoria y rápida posible.

Los pasos a seguir para vender un coche siniestrado en Sevilla de la mano de Compramos Tu Siniestro La venta particular de un coche que ha sido considerado en pérdida total exige una serie de procedimientos que pueden conllevar mucho tiempo y esfuerzo al conductor. Una alternativa a este problema en Sevilla es contar con un servicio de desguace online como Compramos Tu Siniestro, el cual ayuda a sus clientes con todo lo relacionado con la venta de su vehículo.

La empresa ha desarrollado una plataforma intuitiva y fácil de usar en la cual el propietario puede vender su coche en tres simples pasos. El primero es la tasación del vehículo. Para ello, el portal dispone de una calculadora de valor en la cual se deben introducir los datos del vehículo, como el número de matrícula, código postal y especificar el estado del coche que puede ser, averiado o siniestrado. Automáticamente, el sistema mostrará un valor de referencia con el cual se puede tasar el coche.

Una vez que se ha fijado el precio del coche y, tanto el vendedor como los agentes de Compramos tu Siniestro están de acuerdo, estos se encargan de recoger el coche de manera gratuita en el lugar indicado por el cliente. A continuación, se dedican a gestionar la baja del coche ante la DGT y, por último, cuando se han concluido los trámites de venta, proceden a realizar el pago del vehículo por el precio acordado.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un servicio de desguace online? Los servicios de Compramos Tu Siniestro han tenido una alta demanda en España, esto se debe a los múltiples beneficios que ofrecen. Principalmente, tienen un precio de tasación más alto que otros servicios similares y disponen de un método de venta online rápido al que se puede acceder desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet.

Adicionalmente, se encargan de recoger el vehículo siniestrado sin coste añadido y de tramitar la baja del vehículo y de la emisión del certificado legal de destrucción para que el cliente no tenga que preocuparse de nada. También cuentan con un equipo de profesionales que ofrecen un asesoramiento personalizado que resuelve cualquier duda que el vendedor pueda tener.

La empresa tiene una amplia red de desguaces por todo el país y, además, son Centro Autorizado de Tratamientos CAT, lo que avala la fiabilidad y la seriedad del servicio. Por esta razón, se postula como una gran alternativa a la hora de vender un coche siniestrado, averiado o de segunda mano.



