‘La medicina estética aporta salud a la sociedad’, según la Dra. Pérez Negueruela

Según la doctora Carolina Pérez Negueruela, fundadora y directora de los centros de medicina y cirugía estética Elegansse, la medicina estética ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años. A día de hoy es posible que todas las personas adquieran la mejor versión de sí mismas a precios competitivos y con productos naturales.

A continuación, la especialista en cirugía cardiovascular, que se define a sí misma como “amante de la belleza y la estética”, responde sobre los criterios de belleza, las posibilidades que ofrece la medicina estética y cuenta cuáles son los últimos y más avanzados tratamientos disponibles.

¿Qué tipo de necesidades presentan los pacientes que acuden a los centros de estética de Elegansse?

Mis pacientes tienen un perfil muy específico. Son pacientes muy exigentes que quieren verse mejor, pero obteniendo resultados naturales. No buscan transformarse en alguien que no son, pues están contentas con ellas mismas. Lo que quieren es mejorar de una manera que corresponda a su edad.

¿Existe un solo criterio de belleza? ¿Cuál es la idea al respecto que tienen en Elegansse?

Claro que no. La belleza es algo subjetivo. Por mucho que yo quiera mejorar una zona a mi paciente si la que ella se ve mal es otra, es ahí donde tenemos que ir. Mejorar lo que les molesta en el espejo. Y eso es muy subjetivo. Por supuesto que asesoro a mis pacientes siempre siguiendo criterios de proporcionalidad, naturalidad y sencillez. La elegancia es eso, menos es más

Muchos de los tratamientos o productos que se ofrecen dentro del área de la medicina estética buscan revertir, al menos parcialmente, los efectos del envejecimiento. ¿En qué medida esto es posible y cuáles son las expectativas al respecto?

La medicina estética ha evolucionado tantísimo en los últimos años. Se ha hecho posible lo imposible. Que todo el mundo pueda adquirir su mejor versión a precios muy competitivos, con productos muy naturales y con efectos reversibles. Que lejos de ser algo negativo lo que nos permite es evolucionar con el tiempo.

Se trabaja en la prevención mucho más que en la corrección, y eso es algo maravilloso.

¿De qué manera la tecnología influye en la medicina estética? ¿Los avances son tan vertiginosos como en otras áreas de la actualidad?

Por supuesto que la tecnología avanza a marchas forzadas. Es por esto que en Elegansse ofrecemos la última tecnología para realizar los tratamientos. Sin embargo, la potencia sin control no va a ninguna parte. Es un caballo desbocado. De ahí la importancia de poseer la titulación adecuada para realizar estos tratamientos y el saber hacer. Siempre he dicho que podemos saber hacer muchas cosas, pero hay que saber hacerlas bien y sobre todo solucionar las posibles complicaciones que pueden surgir. Siempre hay que darles soluciones a los pacientes. Los pacientes no pueden sentirse abandonados en un proceso que ha de ser de cuidado y cariño.

Soy cirujana cardiovascular, he tenido muchos corazones en mis manos, el tejido más delicado del organismo. Y con ese tacto hay que tratar a los pacientes. Como a esos padres que venían al quirófano al terminar la intervención de corazón de su hijo a vida o muerte. Para mí todos mis pacientes son iguales. Igual de importantes. Y se les trata a todos igual, con cariño y respeto. Y parece obvio, pero eso se está perdiendo. El paciente necesita disfrutar de su tratamiento y sentirse ayudado y acompañado. Y ante cualquier disconfort o problema, Elegansse nunca les fallará.

¿Cuáles son los tratamientos más innovadores que ofrecen a los pacientes de Elegansse?

Sin duda alguna la marca estrella de Elegansse es el tratamiento del paciente en conjunto y en todas las vías posibles.

No tratamos labios, sino que tratamos toda la cara desde la superficie hasta la profundidad, con tratamientos en consulta o en el domicilio del paciente, de manera tópica y oral. Este tratamiento integral en cada uno de los tratamientos que realizamos nos ha posicionado como lo que somos. El centro de referencia de medicina estética en el área del Baix Llobregat, que abarca desde Gavá, Castelldefels, Viladecans, San Boi y el Prat.

Estamos trabajando poco a poco en Barcelona y Santander para posicionarnos como una autoridad en nuestro campo. No somos uno más, ni nuestros pacientes lo son. Son pacientes excepcionales que lo que quieren es que les traten bien.

Hoy por hoy hemos conseguido ser pioneros en la miniliposucción ambulatoria, que consiste en la realización de mini lipoesculturas corporales desde doble mentón, cartucheras, muslos y abdomen, creando un programa muy completo para reducir la grasa localizada de manera definitiva, sin quirófano y con un precio muy asequible.

Además, como cirujanos cardiovasculares hemos creado un protocolo de atención especifico al paciente con patología vascular, teniendo en cuenta su patología y la estética. Algo muy difícil de encontrar.

¿Un tratamiento o una intervención quirúrgica con fines estéticos puede significar un antes y un después en la vida de una persona?

Ni te imaginas. A mí me han llegado pacientes con una baja autoestima, casi llorando. Después del tratamiento eran otras personas. Siempre habían sido bellas, pero ellas no lo veían. Después conseguimos que lo vean, ellas y quienes les rodean.

Podemos pensar que basarnos en la superficialidad no es una buena manera de crear autoestima. Pero la realidad es que funciona. Se hizo un estudio en el que, al realizarle tratamiento con toxina botulínica a los pacientes afectos de depresión, quienes se veían rasgos de tristeza, al hacerlos desaparecer, la depresión mejoraba. Esto es así, segregamos más endorfinas al vernos guapos, nos sentimos bien, y la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por esto la medicina estética aporta salud a la sociedad.

De esta manera, según la doctora Carolina Pérez Negueruela, la medicina estética contribuye al bienestar general. Para lograr este objetivo son necesarios los buenos resultados después de los tratamientos o cirugías y también ofrecer un trato humano, cercano y único a cada paciente, tal como sucede en los 3 centros de Elegansse, ubicados en Gavá, Barcelona y Santander.