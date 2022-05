THK Frog sobre la importancia de una gestión profesional de redes sociales de cualquier empresa

Los cambios en las formas de comunicación han significado una ruptura en el paradigma de posicionamiento de las empresas en el mercado. Anteriormente, se elaboraban complejas estrategias de marketing y publicidad que involucraban a muchos actores y grandes cantidades de dinero, mientras que en la actualidad, lo imprescindible pasa a ser tener presencia y reconocimiento en el mundo digital.

Muchos usuarios han conseguido aumentar su presencia en el mundo digital desde la expansión masiva de las redes sociales, por lo que para las empresas, tener un espacio en internet se ha convertido en un aspecto imprescindible. De ahí que sea necesario reconocer la importancia de las redes sociales para empresas, ya que permiten aprovechar las cualidades de internet en el crecimiento corporativo. En este artículo, la agencia de social media de alicante THK Frog analiza las ventajas de las redes sociales para las compañías, buscando sensibilizar sobre su importancia.

Las redes sociales como forma de interacción con los clientes Introducirse en el mundo de las redes sociales implica formalizar una relación directa, casi personal, con los clientes potenciales de cualquier negocio o empresa. Esto garantiza una interacción constante que permite ofrecer información precisa sobre productos o servicios de una manera más distendida y cercana. En las redes sociales, las compañías no se presentan como una figura experta encargada de convencer a un público incauto de los beneficios de su producto, sino que deja entrever su lado más humano al conectarse directamente con su posible consumidor desde su cotidianidad. Fortalecer esta relación genera una cercanía que en el futuro se traducirá en ventas efectivas, la fidelización eficaz de los clientes y la creación de una comunidad en torno a la marca.

Las redes sociales también permiten que la presencia de cualquier compañía en internet no se diluya rápidamente en la inmensidad del ciberespacio. Cada usuario mantiene en sus listas de seguidores la cuenta oficial de la compañía que le interesa, por lo que siempre procurará estar pendiente de los contenidos que la empresa divulgue. Ahora bien, este contenido no va a ser consumido por el usuario si no se ajusta a sus intereses y si no se publica con frecuencia. Por este motivo, resulta imprescindible la figura de una persona, o un grupo de personas, que se encarguen de producir y divulgar contenido apropiado para redes sociales de manera constante y eficiente.

Una agencia experta en la gestión de redes Diseñar las publicaciones no es tan sencillo como parece; requiere de un amplio conocimiento en tecnologías de la comunicación para conseguir el éxito esperado. Por esta razón, THK Frog ofrece a particulares y empresas un completo plan de comunicación para redes sociales que incluye un equipo de community manager encargado de gestionar profesionalmente las cuentas que requiera la compañía para su difusión. Su propósito es el de aumentar la visibilidad de la empresa, con el interés de adquirir y fidelizar clientes que le permitan crecer de la manera esperada y de acuerdo a las demandas de la actualidad.