Fórmula novedosa de absorbentes para la eliminación de H₂S, de la mano de Bionatur Medio Ambiente

martes, 24 de mayo de 2022, 17:29 h (CET)

Los residuos que más complicaciones causan son los gases tóxicos que se producen por las actividades de la industria química, gráfica, textil, petroquímica, farmacéutica, etc. El sector industrial produce grandes cantidades de material residual que, si no se tratan adecuadamente, pueden acarrear afectaciones graves en el medioambiente y en la salud de trabajadores o vecinos que habitan cerca de las plantas de producción.

Las consecuencias de la expulsión de estos gases a la atmósfera son variables y dependen del tipo de gas que produzca cada actividad. El sulfuro de hidrógeno (H₂S), por ejemplo, es un gas incoloro tóxico que, en grandes cantidades, puede inhibir la función olfativa de las personas e incluso producir la muerte, en algunos casos. Además, genera molestias en vecinos y trabajadores por su mal olor, el cual se asemeja al de la materia orgánica en descomposición.

Este residuo industrial debe ser controlado por las diferentes fábricas, sobre todo, si desean continuar su labor sin inconvenientes. Por este motivo, la compañía de depuración de gases contaminantes Bionatur Medio Ambiente, diseñó una novedosa fórmula para la eliminación H₂S, con la cual espera mitigar las consecuencias de este residuo tóxico. En especial, en los contextos que rodean la industria papelera, depuración de agua y producción de biogas, ya que son estas empresas las que más H₂S producen.

¿Cómo contrarrestar los componentes tóxicos del H₂S? Como el sulfuro de hidrógeno es un gas más pesado que el aire, es posible filtrar sus residuos en dispositivos que encapsulen sus componentes tóxicos y eviten su expulsión a la atmósfera. La fórmula diseñada por Bionatur Medio Ambiente se compone por una familia de filtros móviles de distintos tamaños, adaptados para cubrir un amplio abanico de caudales que impidan la salida de residuos contaminantes, disminuyendo el riesgo de afectar la salud y el medio ambiente.

Estos filtros están fabricados exclusivamente para operar con gases corrosivos y, por este motivo, incorporan absorbentes de la familia BIONATUR-BHS(r) de última generación, los cuales tienen una mayor duración gracias a su acción catalítica. La articulación precisa de estos filtros y absorbentes es una novedad en el sector y su fórmula patentada se ha convertido en la única en Europa capaz de eliminar gases contaminantes de manera efectiva, ya que se distancia de tecnologías tradicionales y obsoletas.

Experiencia en investigación y creación Esta compañía tiene una amplia experiencia en el manejo, control y eliminación de gases tóxicos de diferentes características, por lo que se encuentra en la capacidad de brindar soluciones efectivas a las empresas que producen este tipo de desechos. Bionatur Medio Ambiente cuenta con un completo laboratorio de investigación, en el cual estudian y diseñan fórmulas que ayudan a mitigar las consecuencias ambientales y sanitarias de la expulsión de gases contaminantes a la atmósfera, impactando positivamente en el cuidado del medio ambiente y en la salud de las personas.



