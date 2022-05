¿Cómo saber si se está incluido en ficheros de morosos?, por Libertad Sin Deudas Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022

Muchas personas no saben que están incluidas en ficheros de morosos hasta que quieren solicitar una hipoteca o dar de alta la luz. Por ello, los expertos de Libertad Sin Deudas cuentan qué son los ficheros de morosos, cómo saber si se está en un fichero de morosos y de qué forma salir.

Hace unos días se publicaba en la prensa que un juzgado de Linares dictó una sentencia por la que ordenaba el embargo de una entidad de tarjetas revolving por no haber pagado una indemnización a una persona debida a la intromisión en su derecho al honor, por haber sido incluida en el fichero de morosos de CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España). Tener una deuda puede ser causa de que una persona sea incluida en un fichero de morosos y es importante saber cómo salir.

¿Qué son los ficheros de morosos? Los ficheros de morosos son bases de datos en los que se incluyen a las personas que tienen una deuda pendiente de pago con alguna entidad o empresa. El caso más frecuente es el de personas que tienen deudas con bancos o entidades financieras, empresas de suministro eléctrico o de servicios de telefonía e internet.

En España los ficheros de morosos más utilizados son ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación), RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) y CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).

Los ficheros de morosos son consultados sobre todo por los bancos cuando una persona, física o jurídica, solicita un crédito, para cotejar si tiene deudas y decidir si se le concede o no.

¿Cómo saber si se está incluido en un listado de morosos? Lo primero a saber es que cuando una persona ha sido incluida en un listado de morosos, la empresa que lo ha hecho debe habérselo notificado. Además, en caso de haber pagado la deuda, la empresa que incluyó al usuario en el listado de morosos deberá eliminarlo. Por otro lado, es fundamental saber que la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, así como superior a 50 euros.

Para saber si se está en un listado de morosos, en el caso de no ser notificada la inclusión, habrá que entrar en la página web de ASNEF y CIRBE, rellenar con los datos personales un formulario y aportar información (nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección de correo electrónico). También existe la posibilidad de contactar con ASNEF y CIRBE por teléfono, pero debido a la aplicación de la normativa sobre Protección de Datos Personales y a la necesidad de proteger la confidencialidad, solo aportarán información muy general.

En el supuesto del fichero de morosos de personas jurídicas (RAI), es necesario darse de alta para consultar y hay que recordar que se trata de un servicio que tiene un coste.

Por otro lado, en el caso del Registro de Impagados Judiciales, para tener acceso a la información es necesario que la solicite un abogado, que lo puede hacer por cuenta de un cliente.

¿Cómo salir de un listado de morosos? Existen varias opciones para salir de un listado de morosos. La primera es pagar la deuda y aportar al fichero de morosos el justificante del pago para que la persona sea eliminada del listado. En el caso de que hayan transcurrido 5 años desde la fecha en que se debía haber pagado, el fichero de morosos deberá eliminar la inscripción. Puede ocurrir que la inclusión en un fichero de morosos se deba a un error porque, por ejemplo, la deuda no existe o se ha producido un caso de suplantación de identidad. En estos casos, se deberá solicitar la eliminación de los datos del fichero de morosos y, en el caso en que no se produzca la eliminación, se podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para que abra un expediente e investigue el caso. Si la inclusión en la lista de morosos ha producido un perjuicio, también se podrá reclamar judicialmente una indemnización.

Otra opción es utilizar el mecanismo establecido por la Ley de Segunda Oportunidad. El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es que se cancelen total o parcialmente las deudas y que las personas puedan empezar desde cero, esto significa que si se está incluido en un registro de morosos, los datos se deberán cancelar. Sin embargo, los datos podrían aparecer, si se ha concedido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, en el registro público de resoluciones concursales.

En definitiva, es importante saber que el impago de una deuda tiene diversas consecuencias, entre otras, la posibilidad de ser incluido en un fichero de morosos. La Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad a particulares y empresarios de cancelar sus deudas y salir así de los ficheros de morosos.



