El proyecto de Flovac aplicará el alcantarillado por vacío en la futura IGY Marina Málaga Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 16:41 h (CET)

El alcantarillado por vacío es un sistema que suele utilizarse en áreas complejas, en las que el sistema tradicional (gravitatorio) no puede ser instalado por las condiciones del terreno. Por ejemplo, zonas de difícil acceso o áreas ambientalmente sensibles.

Los sistemas por vacío son muy efectivos, ya que su diseño impide la filtración de las aguas residuales al terreno de manera exitosa. Actualmente, Flovac es una de las empresas líderes en el sector del saneamiento por vacío en España y se encarga de aplicar soluciones, en relación con el alcantarillado, para reducir la contaminación y preservar el planeta para las generaciones futuras.

Reducción de la huella ecológica y los malos olores con la futura IGY Marina Málaga El grupo estadounidense Island Global Yachting (IGY) y la españolaOcean Capital Partners (OCP) han encomendado a Ferrovial las obras de la futura IGY Marina Málaga. El objetivo es que esta marina cuente con embarcaciones de 24 a 180 metros de eslora.

Entre sus servicios más relevantes, se encuentra la posibilidad de vaciar las aguas residuales de estos barcos en su propio amarre sin la necesidad de utilizar los famosos camiones cuba. Estos cumplen la función de ser una cisterna para desatascos y limpiezas en tuberías generales y, en este caso, no serán necesarios gracias al sistema de alcantarillado por vacío que se va a implantar.

Al prevenir la presencia de camiones cuba en el muelle, se evitará la aparición de malos olores debido a que las aguas son aspiradas inmediatamente por el sistema de vacío a una red de tuberías hasta la estación de vacío. Asimismo, evitará contaminar el agua del mar y respetará el ecosistema.

Flovac fue la encargada del diseño del sistema de alcantarillado en la remodelación de la marina y, ahora, Ferrovial le ha adjudicado el suministro y montaje de equipos del sistema de alcantarillado por vacío. Esta decisión se ha tomado debido al impacto positivo que posee este tipo de alcantarillado tanto a nivel profesional, ambiental y ciudadano. De esta forma, buscan posicionar a la Marina de Málaga al mismo nivel de las principales marinas del Mediterráneo y del Caribe.

Flovac, el futuro verde del alcantarillado Los sistemas de alcantarillado por vacío han sido catalogados como uno de los métodos económicos y más respetuosos con el medioambiente para transferir las aguas residuales hasta las plantas de tratamientos. Flovaces reconocido por ser uno de los mayores diseñadores y operadores de sistemas de alcantarillado por vacío en el mundo.

El aspecto más relevante es que este sistema garantiza la conservación de los espacios naturales y, por ende, es agradable con el ecosistema y con la preservación de este.

Desde Barcelona, Flovacda servicio a toda España, Hispanoamérica y Oriente Medio. La mayoría de sus aplicaciones se realiza en urbanizaciones cerca de la playa, en puertos deportivos o polígonos industriales.

Flovac es una empresa que garantiza la instalación de un sistema de alcantarillado exclusivo, asegurando su implicación desde el diseño hasta la excelencia operativa.



