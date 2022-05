¿Dónde comprar una pantalla LED en Santander? Emprendedores de Hoy

El impacto visual siempre ha sido un elemento importante en la publicidad. Sin embargo, la tecnología digital ha revolucionado el sentido que se tiene actualmente acerca de dicho impacto. Herramientas como las pantallas LED permiten generar una impresión mucho más significativa, y llegar a un público más amplio con la marca, producto o mensaje que se quiera comunicar.

Uno de los distribuidores más destacados en el norte de España es MyLed, el cual comercializa diversas opciones en pantallas LED y ofrece un catálogo de productos propios con excelentes alternativas de pantallas LED en Santander, para generar una experiencia única en cualquier evento promocional o publicitario.

Expertos en la fabricación y diseño de pantallas LED en Santander MyLed, es fabricante y proveedor de garantía que ofrece soluciones completas y a medida a sus clientes.

La personalización del servicio comienza desde el asesoramiento inicial, donde MyLed se desplaza al lugar donde el cliente desea exponer la pantalla, para determinar cuál es la pantalla idónea en cada caso. Sin embargo, lo que más destaca en sus servicios es la capacidad de fabricar pantallas con características y dimensiones a medida de las necesidades del cliente.

No obstante, el servicio no acaba ahí, también cuenta con un equipo de instaladores propios que se encargan, si es necesario, de la instalación y mantenimiento de sus pantallas LED, para que estas se mimeticen con las características del lugar donde se ubican, a fin de maximizar el impacto y brindar la mayor visibilidad posible a su contenido.

Pantallas LED de alta calidad que se adaptan a todo tipo de espacios. MyLed ofrece un servicio completo con la distribución de sus pantallas, lo que incluye tanto su instalación y mantenimiento como la opción de alquiler, para quienes las necesitan en ocasiones puntuales.

Sus pantallas led brindan una excelente visibilidad, tanto en interiores, donde ayudan a generar una experiencia inmersiva, como en exteriores, donde llaman la atención de los transeúntes. Por otro lado, también disponen de pantallas led transparentes ofrecen un efecto visual único, que semeja, por momentos, a un holograma, pues a la vez que proyecta formas en movimiento, brinda un efecto de transparencia cristalina, que permite visualizar a través de ella.

No obstante, su producto más novedoso y exclusivo en la actualidad son sus pantallas cilíndricas, las cuales ofrecen un contenido dinámico gracias a su efecto de movimiento, a la vez que permiten proyectar video, imágenes o caracteres de forma ilimitada y en alta calidad.



