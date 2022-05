La importancia de acudir al podólogo con regularidad para prevenir futuras enfermedades, con el Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy

La podología es la especialidad de la medicina que atiende las enfermedades que afectan al pie a través de su evaluación, diagnóstico y tratamiento. El podólogo es el médico que hace las exploraciones, aplica procedimientos, ejecuta las pruebas y diseña los métodos de rehabilitación en esta zona del cuerpo.

Según el Centro Médico Bravo, visitar al podólogo regularmente es un hábito preventivo saludable, ya que advierte afectaciones que podrían limitar la capacidad de pisar. Como es comprensible, es una de las funciones vitales para todo ser humano, ya que de ello depende la posibilidad de desplazarse de forma independiente.

Especialidad en el Centro Médico Bravo El Centro Médico Bravo es una clínica diagnóstica especializada en la exploración médica y psicológica para los solicitantes de licencias de conducir. Debido a su capacidad y el uso de los equipos más seguros y modernos, esta institución cuenta con el aval de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, tiene el reconocimiento oficial del Ministerio del Interior.

Por ello, también ofrece el servicio de pruebas psicológicas y médicas perfiladas para los permisos de porte de armas y para prestar servicios de seguridad.

Desde este centro, no solo realizan las pruebas psicofísicas confiables, sino que tramitan la documentación ante los organismos competentes. Para ello, solo se requiere emplear unos 30 minutos de tiempo.

En el marco de un proceso de diversificación han incluido el servicio de podología, donde atienden a personas de todas las edades. Llevan a cabo estudios de la pisada, ortesis plantares personalizadas, tratamientos de espolón calcáneo, neuromas y fascitis. Igualmente, realizan cirugías de uñas, tratamientos de hongos y reflexología podal.

Los pies actúan como un termómetro Justamente por la experiencia adquirida en esta especialidad, en el Centro Médico Bravo consideran fundamental hacerse revisiones regulares de podología. Aseguran que cualquier sintomatología en el pie debe ser objeto de atención, ya que esta parte de cuerpo es como un termómetro de la salud. La revisión oportuna previene enfermedades y problemas mayores en el futuro.

Los expertos de este centro ubicado en Madrid afirman que la revisión temprana de la pisada puede revelar anomalías. Si no se tratan a tiempo, pueden desencadenar dismetrías o problemas en la espalda. Para los deportistas, la podología es esencial, ya que corrige cargas irregulares en la planta del pie y afecciones que pueden disminuir el rendimiento.

En el Centro Médico Bravo afirman que la podología es primordial desde la primera infancia, ya que durante el crecimiento se producen cambios importantes. Esta evolución debe ser permanentemente supervisada para prevenir irregularidades en el desarrollo. Asimismo, en la tercera edad es aún más vital por el posible surgimiento de enfermedades como reumatismos y artrosis.



