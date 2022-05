Cómo aplicar el upskilling en un equipo de trabajo con los cursos para profesionales de Multiply School Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 15:25 h (CET)

La transformación digital de los procesos de trabajo va a gran velocidad, y el mercado laboral no siempre puede satisfacer la demanda de profesionales con un perfil vinculado a la tecnología. Por este motivo, las empresas impulsan el upskilling, es decir, forman a sus empleados en las competencias que necesitan para optimizar su desempeño.

En este sentido, en Multiply School es posible acceder a capacitaciones que tienen un impacto inmediato en los resultados de una empresa. El centro de formación se especializa en áreas innovadoras de aprendizaje, y sus programas cuentan con un enfoque 100 % práctico, para que tanto el tiempo como los recursos invertidos rindan el máximo posible.

El upskilling como clave para el desarrollo de equipos Los cursos para profesionales de Multiply School permiten adquirir conocimientos para alcanzar nuevos objetivos en el entorno empresarial. En un contexto marcado por los cambios y el vértigo que se imponen en el mercado, la formación de los equipos es una necesidad ineludible para las organizaciones.

Además, la actualización de conocimientos en el área digital es imprescindible para un profesional. De esta manera, puede evitar quedarse atrás en el ámbito laboral actual. Actualmente, mejorar las habilidades digitales es un factor que amplía las oportunidades laborales.

Por otra parte, todas las empresas españolas cuentan con un crédito destinado a la formación profesional, otorgado por la Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Aprovechar estos recursos es importante para aplicar el upskilling y mejorar el rendimiento de un equipo.

Cursos de Multiply School para mejorar equipos empresariales Una de las áreas dentro de las que Multiply School ofrece cursos es la de marketing y ventas. En esta línea, dispone de formación en el método PASE, pensado para vendedores. Se trata del framework de ventas más exitoso de la actualidad, y con su aprendizaje es posible lograr el upskilling en un equipo comercial.

Otro de los cursos del centro se enfoca en el aprendizaje de técnicas de growth marketing, con el objetivo de que el personal adquiera las habilidades necesarias para hacer crecer las ventas. Con estos conocimientos, es posible obtener el máximo beneficio de cada inversión publicitaria, porque todos los miembros del equipo podrán comprender quién es el usuario correcto para cada mensaje y cómo abordarlo de manera eficiente. El growth marketing parte de la premisa de que el 90 % de los clientes todavía no ha sido contactados, por lo que todas las empresas cuentan con la posibilidad de hacer crecer su negocio.

A través de los cursos para profesionales de Multiply School, es posible aplicar el upskilling para optimizar el rendimiento de un equipo de trabajo, adaptándolo a las necesidades que se imponen en la actualidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.