Principales cambios normativos en la formación CAP, por Autoescuela 2000

martes, 24 de mayo de 2022, 13:53 h (CET)

En la Unión Europea, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) es un requisito obligatorio para los transportistas de mercancías y viajeros que lleva en vigor en España desde su implantación a través del Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio de 2007.

De acuerdo con la medida, se exige para conductores con permisos D1, D1+E, D y D+E, obtenidos desde el 11 de septiembre de 2008. Asimismo, es obligatorio para los conductores con permisos C1, C1+E, C y C+E, obtenidos desde el 11 de septiembre de 2009.

¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta en relación con los principales cambios normativos del CAP? Todos los nuevos cambios vienen especificados y se pueden consultar en el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos para el transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE, 24/04/2021).

Novedades en cuanto a polivalencia de cursos A la vez que se realiza el curso CAP, se podrá obtener el curso ADR, desde la entrada en vigor del CAP con el RD 1032/2007. En los cursos de CAP INICIAL MERCANCIAS, cabía la posibilidad de obtener el ADR en modalidad Básico + Cisternas. El cambio actual permite obtener el ADR Básico junto con los cursos de formación continua (en su versión de Formación Continua CAP Mercancías).

Por otro lado, se podrán recuperar 6 puntos del permiso. La recuperación exige, tanto en formación inicial como en continua, cursar el módulo de sensibilización y educación vial contemplado como formación complementaria (esta posibilidad está siendo todavía objeto de estudio por los dos organismos que regulan las formaciones, es decir, Dirección General de Tráfico y Consejería de Transportes, por lo tanto, actualmente no está disponible).

Exámenes Antiguamente, el alumno estaba obligado a examinarse donde estuviera empadronado o en el lugar de residencia del DNI. A partir de ahora, el alumno puede elegir la comunidad autónoma. El alumno tenía antiguamente 6 meses de plazo para superar el examen y, actualmente, lo han ampliado a 1 año.

Formación continua (35 h) Los cursos de formación continua son obligatorios para todos los conductores y se tienen que renovar cada 5 años. Al mismo curso, acudían de manera conjunta con un mismo temario mercancías y viajeros. Ahora, tienen un temario común para mercancías y viajeros (21 horas) y un temario específico para mercancías (14 h) y viajeros (14 h). El conductor que sea poseedor de las dos modalidades tendrá que elegir qué parte específica cursa (mercancías o viajeros) y renovará las dos modalidades, como se hacía antiguamente.

Control biométrico Las empresas CAP deben disponerse, desde el 01/03/2021, de un sistema de control de acceso biométrico digital para facilitar el control de asistencia a los cursos, tanto en aula como en vehículo, debiendo comunicar el fichero de control biométrico a la Administración al finalizar la jornada.

Centros CAP y docentes Los centros CAP podrán implantarse por todo el territorio nacional (con comunicación previa). La homologación de los docentes pasa a tener vigencia en todo el territorio nacional y no solo donde se homologó.

Nuevas exenciones que se unen a las ya existentes en vigor, según el artículo 2 del Real Decreto 1032/2007 Adicionalmente, se añade a lo anteriormente citado la conducción de autobuses sin pasajeros por personal de mantenimiento, hacia o desde el centro de mantenimiento a la empresa de transportes, siempre que la conducción no sea la actividad principal del conductor. También el transporte humanitario sin ánimo de lucro y el transporte privado complementario ocasional en zonas rurales para abastecimiento de la empresa del conductor.

Asimismo, el transporte de mercancías por empresas agrícolas, ganaderas o pesqueras en el marco de su actividad, siempre que la conducción no sea la actividad principal del conductor ni se superen 100 kilómetros desde el centro de explotación. La conducción no constituye actividad principal cuando represente menos del 30 % del trabajo mensual del conductor.

Por otro lado, desaparece la exención para los conductores de vehículos utilizados para el transporte de basuras, recogida en la última modificación del ROTT de 2019, por lo que a partir del 25/04/2021 deberán disponer del CAP.

¿Qué tipo de formación está disponible en Autoescuela 2000? Para contribuir en la formación CAP de profesionales en el transporte de viajeros y mercancías, Autoescuela 2000 posee 11 centros que priorizan las necesidades de los alumnos en la obtención de su certificado CAP. Cuenta con más de 10 cursos anuales en la modalidad inicial de Mercancías y Viajeros (140 h) con horarios de mañana y tarde y con más de 20 cursos programados de Formación Continua, tanto de diario como de fines de semana.

Contratar el servicio de formación CAP en Autoescuelas 2000 es una garantía para los conductores, ya que la escuela registra más del 90 % de aprobados ante las diferentes Consejerías de Transportes en las que presenta a examen a sus alumnos.



