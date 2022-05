Rinomodelación sin cirugía en la Clínica Sánchez Peral de Castellón Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 13:34 h (CET)

En España, la industria de los procedimientos médico estéticos y la cirugía plástica ha presentado un incremento de entre el 15 % y el 20 % en la última década, de acuerdo a cifras de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP). Las personas que recurren a estos procedimientos, por lo general, buscan tratar alguna parte de su cuerpo con el fin de corregir alguna imperfección física y, de esta manera, aumentar su autoestima.

En este mismo estudio, la AECEP también reconoce que la rinoplastia o los procedimientos relacionados con mejorar el aspecto de la nariz, presentaron un leve incremento durante el 2020 y el 2021.

La nariz es, tal vez, una de las partes de la cara que más preocupa a las personas. Por este motivo, existen muchos procedimientos invasivos y no invasivos que ayudan a mejorar su apariencia. Entre los tratamientos no invasivos más populares, se encuentra la rinomodelación sin cirugía, un procedimiento que solamente requiere de 45 minutos para realizarse.

La doctora Beatriz Sánchez Peral, licenciada en Medicina y con un máster en Medicina Estética de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, de la Clínica Sánchez Peral, recomienda la rinomodelación con ácido hialurónico a las personas que no necesitan de un tratamiento invasivo y que desean mejorar el aspecto de su nariz en poco tiempo y sin efectos secundarios.

Un procedimiento sencillo para mejorar el aspecto de la nariz La rinomodelación sin cirugía consiste en corregir imperfecciones por medio de pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico en puntos estratégicos de la nariz, los cuales ayudan a disminuir problemas como las desviaciones leves, las asimetrías y las anomalías en la posición de la punta de la nariz o en la curvatura del puente nasal. El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y ayuda a retener el agua. Su uso ha aumentado considerablemente en muchísimos procedimientos estéticos, en parte, porque al encontrarse de forma natural en el cuerpo, se favorece su degradación y se disminuye el riesgo de presentar complicaciones, una vez realizado el procedimiento.

Confianza y profesionalismo en un mismo lugar Este tratamiento es ambulatorio y su recuperación es muy rápida, por lo que es perfecto para las personas que no cuentan con el tiempo necesario para mantener reposo en un postoperatorio. Aun así, es necesario tener en cuenta que, si el problema de desviación es muy pronunciado y se requiere de una modificación de la base ósea de la nariz, lo recomendable es realizarse una intervención quirúrgica.

Sea cual sea el caso, la doctora Beatriz Sánchez Peral, de la Clínica Sánchez Peral estará dispuesta a ofrecer toda la información requerida para que las personas puedan acceder al procedimiento que más se ajuste a sus necesidades y sus objetivos.



