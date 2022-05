Nace el Grupo de Radiología móvil

La radiología a domicilio puede facilitar diagnósticos más rápidos y, por tanto, el acceso temprano a los tratamientos por parte de los pacientes La radiología a domicilio o móvil ahorra costes al sistema sanitario y previene riesgos para pacientes vulnerables, como son las personas con problemas de movilidad o fragilidad o en estado crítico. Esta es una de las primeras conclusiones de un informe de consenso elaborado por el recién constituido Grupo de Radiología Móvil. Este grupo de trabajo es una iniciativa de la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología (SEGRA) para establecer las situaciones en las que es necesaria la radiología móvil y qué requisitos debe tener para su eficacia y seguridad. En el primer consenso ha participado la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Fundación Economía y Salud, la Asociación Nacional para Personas Obesas (ASEPO) y la Confederación Española de Alzheimer.

“Las nuevas tecnologías nos permiten realizar pruebas de imagen sin necesidad de trasladar a los pacientes a centros hospitalarios. En pequeñas poblaciones, residencias de ancianos, unidades de hospitalización a domicilio (UHD), centros penitenciarios y hospitales de crónicos esta posibilidad garantiza una mejor calidad y asistencia sanitaria”, explica el doctor Ángel Domínguez Álvarez, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) y portavoz del Grupo de Radiología Móvil.

Diversos estudios han demostrado que la radiología a domicilio puede ser utilizada para examinar a pacientes en residencias con un coste más bajo que en las pruebas efectuadas en hospitales, fundamentalmente por el ahorro en el traslado del paciente. Así, una investigación publicada en la revista Journal of Evaluation on Clinical Practice[i] concluyó que el servicio de radiología móvil proporcionado en residencias es un 30% más barato que el efectuado en hospitales. No obstante, para expertos como el doctor Carlos Arenas, vicepresidente de la Fundación Economía y Salud y otro de los componentes del nuevo Grupo, “los estudios son prometedores, pero hace falta llevar a cabo más investigaciones relacionadas con el ahorro de costes en zonas rurales”.

Para problemas de movilidad y zonas rurales

Entre los principales beneficiarios de la radiología móvil están las personas con problemas de movilidad, en residencias de ancianos y en zonas rurales, según el consenso. Por otra parte, sufrir complicaciones de sus patologías previas y caídas durante el desplazamiento o en la misma realización de la radiografía son riesgos comunes para pacientes vulnerables, según destacaron los expertos participantes en la primera reunión del Grupo. Según trabajos como el efectuado por investigadores suecos y publicado en International Journal of Critical Illness & Injury Science[ii], las complicaciones de un traslado pueden variar desde un peligro potencial para el sistema respiratorio, digestivo, lesiones traumáticas e incluso la muerte. Estas complicaciones podrían evitarse realizando las pruebas en unidades móviles, con una atención integral al paciente en su propio medio.

Otro beneficio de las técnicas de radiología a domicilio está relacionado con la reducción de las listas de espera, al lograr diagnósticos más rápidos. Este hecho facilitaría el acceso temprano, tanto al diagnóstico como a los tratamientos necesarios para los pacientes, según concluyó una revisión de estudios sobre el uso de esta tecnología en residencias de Noruega. [iii]

Por último, los expertos del Grupo de Radiología Móvil también destacaron que estos procedimientos diagnósticos deben ser efectuados por técnicos en radiología titulados para que las pruebas sean llevadas a cabo con seguridad, responsabilidad y calidad, según la normativa legal vigente.

Radiólogos, gerentes de hospital, técnicos en radiología, médicos de Atención Primaria y pacientes forman parte de un grupo de trabajo multidisciplinar que, en palabras del doctor Domínguez, “aporta diferentes visiones para mejorar la asistencia sanitaria de la población”. Su objetivo es seguir aportando evidencia sobre las posibilidades de la radiología móvil en diferentes colectivos y situaciones asistenciales.

Para más información:

[i] Elin Kjelle, Linn Kleven , Hilde Merete Olerud, Hans Olav Melberg

Cost analysis of mobile radiography services for nursing home residents in Southeast Norway

J Eval Clin Pract 2019 Apr;25(2):275-281. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30362207/

[ii] Alexander Dozet, Bodil Ivarsson, Karin Eklund, Rosemarie Klefsgård, Mats Geijer

Radiography on wheels arrives to nursing homes - an economic assessment of a new health care technology in southern Sweden J Eval Clin Pract 2016 Dec;22(6):990-997. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27412082/

[iii] Elin Kjelle, Kristin Bakke Lysdahl

Mobile radiography services in nursing homes: a systematic review of residents' and societal outcomes BMC Health Serv Res 2017 Mar 23;17(1):231. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28335759/