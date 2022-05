¿Qué es SAP HANA y por qué certificarse en la materia? Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 13:27 h (CET)

La constante innovación tecnológica de los últimos años ha conllevado una importante transformación de todos los procesos industriales en las organizaciones.

Gracias a esta digitalización, se ha alcanzado una gestión rápida y eficiente de datos, permitiendo un notable ahorro de recursos.

Para lograr una optimización de la gestión empresarial son necesarios los programas informáticos de Planificación de los Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés), los cuales permiten automatizar las operaciones internas de las empresas.

Entre todas estas plataformas destaca SAP HANA, que funciona como una gran base de datos que permite realizar múltiples funciones para beneficiar a las empresas y mejorar la productividad.

¿Qué es SAP HANA? SAP HANA es una de las plataformas de computación o sistemas de gestión de bases de datos in-memory líderes del mercado y que se caracteriza por ser uno de los más completos y con mayores posibilidades. Desde su lanzamiento en el año 2010, ha ido ganando popularidad y extendiéndose por todo el mundo, implementándose tanto en grandes multinacionales como en pymes.

SAP HANA permite a las empresas acelerar todos los procesos de las diferentes áreas de negocio, a través de analíticas avanzas con transacciones rápidas en un mismo sistema de forma conjunta e integrada. Se suprime la carga de mantener sistemas separados y silos de datos, permitiendo realizar operaciones en vivo tomando las mejores decisiones, gracias al Business Intelligence.

Además, SAP HANA ofrece información estratégica detallada sobre cualquier dato, lo cual permite desarrollar aplicaciones inteligentes, gracias a la informática “in memory” y a la tecnología “machine learning”.

Todo ello libera a los departamentos de TI de labores de gestión y tratamiento de bases de datos, permitiendo que centren sus esfuerzos en la innovación tecnológica, contando con analíticas de datos detalladas.

¿Por qué certificarse en SAP HANA con Integra Technology School? La creciente demanda por este tipo de servidores en las empresas ha generado la necesidad de contratar a profesionales especializados en SAP. Sin embargo, no existen suficientes expertos certificados para cubrir las vacantes, lo cual abre un nuevo campo laboral para quienes deseen especializarse.

Las certificaciones oficiales de SAP son mundialmente reconocidas, ya que verifican los conocimientos necesarios para la gestión de este ERP. Por este motivo, aquellos que tienen esta formación certificada son los perfiles más demandados y mejor remunerados.

Para obtener dicho certificado, es necesario acudir a centros e institutos oficiales como Integra Technology School, Escuela Oficial de SAP. Con ellos, los estudiantes podrán conseguir un diploma reconocido a nivel mundial, lo cual proporciona importantes ventajas competitivas en el mercado laboral, permitiendo acceder a puestos cualificados de distintos sectores con una gran remuneración. Además, se ofrece la posibilidad de acceder a formación en otras especialidades que buscan complementar y potenciar el nivel académico de sus estudiantes.

Las especializaciones abren nuevas puertas laborales que aseguran un futuro exitoso, por eso ha aumentado el número de personas interesadas en la preparación y operación de los nuevos sistemas.

Las personas que necesiten más información pueden solicitarla en la web oficial de: Máster de SAP.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Principales cambios normativos en la formación CAP, por Autoescuela 2000 Corazón XL ofrece ropa para todo tipo de mujer Rinomodelación sin cirugía en la Clínica Sánchez Peral de Castellón ¿Qué es SAP HANA y por qué certificarse en la materia? Conociendo los efectos secundarios de un injerto capilar