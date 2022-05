Estée Lauder se une a TherapyChat para impulsar el bienestar emocional en el entorno laboral Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:17 h (CET) Los empleados de la reconocida empresa de cosmética tendrán acceso a sesiones de terapia online a través de la plataforma de psicología online TherapyChat, así como a una sesión mensual de formación emocional. En el último año, se ha producido un auge de la demanda de apoyo emocional por parte de los empleados en las empresas españolas, donde un 65% ya valora positivamente la incorporación de herramientas de psicología según datos del último estudio realizado por la plataforma MADRID, 24 DE MAYO DE 2022.- Estée Lauder se une a la plataforma española líder en psicología online TherapyChat para fomentar el bienestar emocional de sus trabajadores a través de un acuerdo en el que todos sus empleados, sin distinción de categoría, tendrán acceso a sesiones de terapia online.

Gracias a la incorporación de esta herramienta, todos ellos podrán acceder voluntaria y gratuitamente a la plataforma y disfrutar de videollamadas totalmente anónimas y personalizadas con un terapeuta.

Asimismo, la colaboración permitirá a los empleados disfrutar de una sesión mensual de formación emocional en la que se les proporcionarán las técnicas necesarias para incrementar su bienestar en el entorno laboral.

Este beneficio, se une a la larga lista ya impulsada por la marca de cosmética pasando a formar parte de sus programas de wellness, en los que se trabaja para potenciar el potencial físico y mental del equipo de la compañía.

A raíz de la crisis desatada por el coronavirus, los trastornos mentales se han incrementado en el último año hasta el punto de que, en la actualidad, 1 de cada 2 personas residentes en España no es capaz de declarar un estado anímico sano, según datos del último estudio realizado por TherapyChat y la empresa Sigma Dos. Asimismo, durante los últimos 12 meses, la mayor parte de la población ha experimentado con una frecuencia media sentimientos como tristeza, ansiedad e irritabilidad, y problemas como la ansiedad o depresión han sido las alteraciones más comunes para el 20% de los ciudadanos.

Este contexto social también ha tenido consecuencias en el ámbito laboral y, acorde con datos de ese mismo estudio, el 17,5% de la población considera, actualmente, solicitar la baja laboral por temas relacionados con el bienestar emocional.

Ante tan preocupantes cifras, se ha puesto de manifiesto la necesidad de apostar por el cuidado del bienestar emocional de los profesionales por parte de las organizaciones para mejorar su calidad de vida y, consecuentemente, su productividad en el día a día. Citando de nuevo el informe sobre bienestar emocional realizado por TherapyChat, el 17,3% de la población afirma que en su lugar de trabajo ya cuenta con algún tipo de ayuda o apoyo emocional, mientras que un 12,6% manifiesta desconocer las posibles ayudas con las que pueda contar en caso de necesitarlas y, paralelamente, un 65,7% valoraría positivamente que su empresa comenzara a ofrecerlas.

La colaboración de TherapyChat y Estée Lauder quiere formar parte del cambio y dar respuesta a este aumento de la demanda por parte de los ciudadanos españoles de apoyo emocional.

En palabras de María Allende, Directora de Recursos Humanos de Estée Lauder, “los acontecimientos a los que hemos asistido en los últimos años han provocado tristemente el auge de problemas emocionales de muchos trabajadores. Más allá de los beneficios que nuestro acuerdo con TherapyChat va a provocar en el ámbito personal de nuestros empleados, mediante esta colaboración queremos contribuir a mejorar su entorno profesional con el objetivo de que se encuentren con las mejores condiciones posibles en sus puestos de trabajo. En este sentido, para nosotros ya se ha convertido en igual de importante cuidar del bienestar de nuestros empleados como lo hacemos de otros aspectos, ya que un buen estado emocional repercute directamente en la felicidad del trabajador y, por ende, en su productividad”.

Alessandro de Sario, CEO de TherapyChat, ha manifestado por su parte que “tomar la decisión de acudir a un psicólogo se plantea para muchas personas como una cuestión complicada por prejuicios sociales o por el coste que tradicionalmente lleva asociado. Con la progresiva concienciación de la necesidad de cuidar el bienestar emocional de los empleados que están experimentando las empresas españolas, ambos aspectos quedan relegados al pasado: por un lado, se democratiza el acceso a la terapia convirtiéndola en un beneficio al que pueden acceder todos los trabajadores independientemente de su categoría o salario y, al mismo tiempo, se normaliza el cuidado de la mente. A través de esta nueva colaboración con Estée Lauder, TherapyChat refuerza su posición de plataforma de referencia para el bienestar emocional de las empresas en España con la intención de seguir contribuyendo a esa desestigmatización de la terapia y seguir trabajando para ayudar a las personas a alcanzar su mejor versión”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nace el Grupo de Radiología móvil JBH Financial Group vende en Opensea.io su nueva colección FalCoin NFT El auténtico verano no llega hasta calzarse unas Camping de WalkinPitas La Fundación Adecco retoma la presencialidad en la XIII edición de la Carrera de las Capacidades Las 6 claves para tener una buena sesión de coaching según Francesc Robert Ribes