Euro-Funding logra que Doctoralia prevea un ahorro en costes de personal de más de 300.000 euros para el 2022 Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:18 h (CET) Doctoralia es una empresa de base tecnológica que ofrece a los profesionales de la salud una innovadora plataforma de telemedicina con la que gestionar las citas, calendarios o recetas electrónicas, entre otros. En los últimos tres años, el equipo de Euro-Funding ha bonificado a más de 2.200 trabajadores de diferentes empresas con un modelo de remuneración a éxito Euro-Funding, consultora versátil y rigurosa especializada en la financiación de proyectos, de impuestos y ahorro de costes a través de la venta consultiva, ha conseguido que Doctoralia prevea un ahorro de 340.000 euros en costes de personal para el 2022. Esta gestión que, sin duda supone un auténtico caso de éxito para la consultora, se ha llevado a cabo a través de las bonificaciones al Personal Investigador, que permiten reducir hasta un 40% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Doctoralia es una plataforma que transforma y mejora la relación entre profesionales y pacientes. Por un lado, ayuda a miles de especialistas y centros sanitarios a potenciar su visibilidad en Internet, optimizar la gestión y fortalecer la relación con sus pacientes, y por el otro ayuda a los usuarios a resolver sus dudas de salud y a encontrar a los mejores especialistas para reservar una cita online o presencial.

A raíz de la pandemia, este tipo de empresas ha ido creciendo de forma exponencial e incluso ha impulsado el uso de herramientas digitales en el sector sanitario a través de avances tecnológicos. Estas herramientas cuentan con funcionalidades como la gestión online de las citas, la posibilidad de realizar videoconsultas o la habilitación de un chat para enriquecer la comunicación entre profesional y paciente.

Doctoralia lleva confiando en Euro-Funding desde hace más de tres años y la consultora, gracias a las Bonificaciones por Personal Investigador, le permite reducir de forma automática el gasto de personal dedicado exclusivamente a las actividades de I+D+i. Este incentivo tiene una gran ventaja y es que, desde el primer mes que se solicita, la empresa puede aplicarse la bonificación disminuyendo así la cuota a la Seguridad Social en torno a 300€ por trabajador y durante todos los meses, incorporando las altas que surjan al proceso de bonificación.

Con todo esto, la previsión de ahorro en gastos de personal que tiene Doctoralia para el 2022 es de 340.000€. Para conseguirlo, Euro-Funding lleva a cabo cada año un proceso estricto de seguimiento de bonificados que permite minimizar los riesgos en la posterior certificación. Primero identifica a los trabajadores que están participando en el desarrollo tecnológico de esas aplicaciones y una vez esto, validan la idoneidad del perfil para poder recibir la bonificación.

Uno de los puntos clave es crear una metodología de control de dedicación puesto que únicamente recibirán las bonificaciones aquellas empresas que puedan garantizar la inversión del tiempo establecido por parte de los empleados en tareas de I+D+i.

“Uno de los principales inconvenientes que tienen determinadas empresas es la falta de documentación sobre el control de las actividades llevadas a cabo por los trabajadores, una cuestión fundamental para poder percibir la bonificación, demostrando que esas personas están dedicando un mínimo exigido del 85% de su tiempo en este tipo de tareas. Ahí es donde nosotros les ayudamos a crear una metodología que facilite este registro” afirma Javier Campos, Responsable del Área de Fondos Públicos de Euro-Funding.

Para la tranquilidad de las empresas, Euro-Funding ofrece, además, un Servicio de Defensa que se pondrá en marcha en caso de tener que verse obligado a devolver las bonificaciones que consideren mal practicadas a causa, por ejemplo, de la ausencia de notificación del alta de un nuevo trabajador por parte de la empresa. Con este servicio se minimizan los riegos e impiden que esto suceda.

Uno de los objetivos de Euro-Funding es poder seguir acompañando a empresas como Doctoralia en su crecimiento exponencial, fomentando la creación de empleo y la innovación, así como ayudar a las empresas a crear una metodología de seguimiento y certificación de las bonificaciones que consiga mitigar los riesgos. “Es hora de sacarle el máximo partido a este incentivo y demostrar a la empresa los gastos que se pueden ahorrar con la contratación de este tipo de personal”, añade Campos.

