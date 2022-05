Publishers Weekly elige la Feria del Libro de Madrid para celebrar sus 150 años Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:20 h (CET) David Trueba, Carmen Posadas, Juan Gómez-Jurado, Salva Espín, Santiago Posteguillo, Elísabet Benavent o Andrea levy son algunos de los invitados de la famosa revista en esta edición Publishers Weekly, la revista decana de la industria editorial, fundada en Nueva York en 1872, aprovecha este año en el que España será el país invitado de honor en la feria del libro de Frankfurt para celebrar en Madrid su 150 aniversario en el incomparable entorno de El Retiro.

La Feria del Libro de Madrid está de celebración. Tras dejar atrás los aforos restringidos y las mascarillas se espera un evento en el que se batirán todos los récords volviendo a su formato anterior y a sus fechas habituales. La feria comenzará el próximo 27 de mayo y se extenderá hasta el 12 de junio.

Más de 3 millones de visitantes, 300 entrevistas programadas, docenas de eventos y una lista de invitados que incluyen no solo a las mejores firmas del momento, sino un elenco de creadores cuyas obras comienzan a salir de las páginas de sus libros para llegarnos por pantallas, auriculares y cualquiera de los nuevos medios digitales que están revolucionando la industria.

La edición en español, lanzada en el punto álgido de la pandemia, se ha consolidado como el puente informativo natural entre Hispanoamérica y España. Más de 50.000 suscriptores formados por bibliotecarios, libreros, editores, agentes y profesionales del sector cuentan con un aliado imprescindible a la hora de descubrir el mejor contenido en español y tomar decisiones a la hora de seleccionar nuevos títulos para editar o adquirir para sus catálogos.

Publishers Weekly refuerza su apuesta por la feria del libro de Madrid, doblando el tamaño de su pabellón y contando con una zona especial reservada para los periodistas acreditados de diferentes medios además de las distintos espacios y atracciones para el público lector. Desde el famoso Chester de Publishers Weekly se retransmitirán en directo a latinoamérica y al resto del mundo todas las entrevistas en un espacio que ya se han convertido en el espacio de referencia del mundo de las letras en español.

Por supuesto, no faltarán las entrevistas a autores y personalidades como David Trueba, Carmen Posadas, Juan Gómez-Jurado, Salva Espín, Santiago Posteguillo, Elísabet Benavent, Andrea levy, Matías Prats (padre e hijo), Juan José Millás o Zatu, del grupo SFDK.

