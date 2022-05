Para lijar la madera como un profesional es necesaria esta herramienta, según Suministros Tomás Beltrán Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:28 h (CET) El lijado es imprescindible para conseguir un resultado óptimo a la hora de trabajar la madera. No obstante, no todas las herramientas son adecuadas para hacerlo como un profesional, hay una herramienta que deja unos acabados perfectos El lijado de una superficie de madera se realiza, generalmente, mediante movimientos manuales y longitudinales, utilizando materiales como lijas de mano o amoladoras, en caso de que el trabajo sea más exhaustivo. Si se va a proceder a lijar la madera a mano, es recomendable que esto se haga en la dirección de la veta de la madera, presionando la lija y ejecutando esos movimientos. Para ello es fundamental ejercer algo de fuerza con las manos, repartiendo la fuerza de forma homogénea a lo largo de la madera. La herramienta que se puede utilizar para superficies más blandas y fáciles de lijar es un taco de madera envuelto con una lija.

A la hora de lijar, tanto a mano como con una máquina amoladora, es recomendable escoger la lija adecuada, con los granos de un tamaño determinado, según la madera que haya que lijar. En caso de necesitar desbastar, se tendría que utilizar unos granos más gruesos, no obstante, si lo que se busca es simplemente retocar la madera, se necesitaría una lija con unos granos más finos. Lo primero que se debe hacer es preparar la madera limpiándola y desparafinándola si es preciso. El siguiente paso es examinar las grietas o los agujeros que pueda tener la madera para rellenarla con pasta o masilla especial.

Para proceder a lijar es importante proteger la estancia donde se va a trabajar, cubriéndola por completo y sobre todo tapando los muebles en caso de lijar dentro de casa. Es aconsejable cerrar todas las puertas del lugar de trabajo, abrir la ventana para trabajar, utilizar una mascarilla para cubrir la boca, guantes y unas gafas para proteger los ojos. Para un trabajo más eficaz, Suministros Tomás Beltrán, una empresa suministradora de herramientas y consumibles para toda clase de trabajos, recomienda la Amoladora angular 2400 W de la marca Cofan.

“Esta herramienta tiene un arranque progresivo, una empuñadura lateral antivibración para trabajar con más comodidad, unas escobillas de desconexión automática y una tuerca antibloqueo. Fundamental para trabajar la manera de forma profesional”, explica suministros Tomás Beltrán. Para trabajar es importante colocar el papel de la lija con el grano adecuado a la dureza del lijado que se desea realizar e ir lijando poco a poco a superficie del objeto con movimientos regulares y flexibles. Después de lijar las partes más gordas de la madera, Suministros Tomás Beltrán recomienda proceder a utilizar una lija más fina, con un grano más fino, para perfeccionar los acabados.

