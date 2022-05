VASS adquiere Movetia, empresa líder en el desarrollo de soluciones digitales Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:00 h (CET) VASS ha adquirido Movetia, una empresa líder en servicios digitales con gran experiencia en estrategia digital, y en el diseño, implementación y desarrollo de soluciones digitales para el sector financiero y de automoción Fundada en 2011 y con sede en Barcelona, Movetia ofrece una amplia gama de servicios que cubren todas las necesidades digitales de las corporaciones, convirtiéndola en una de las empresas más innovadoras y de mayor crecimiento en Europa durante tres años consecutivos.

"La adquisición de Movetia supone un gran paso para VASS, ya que refuerza nuestro compromiso estratégico en el mercado catalán y nos acompaña en nuestra misión de aumentar el liderazgo en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones digitales, además de la consolidación de verticales fundamentales en sectores básicos para el grupo como los servicios financieros y automoción"", ha afirmado Fco. Javier Latasa, director general de VASS.

"Desde nuestra fundación, Movetia ha sido líder en la transformación digital del mercado español. Ahora nos expandimos junto a VASS para aumentar el valor que ofrecemos a nuestros clientes, que ahora se beneficiarán de la oferta completa del Grupo VASS y de estas nuevas sinergias", ha asegurado Jordi Termes, fundador de Movetia.

La adquisición forma parte de la estrategia VASS@400, lanzada a principios de 2021 y respaldada por la firma de capital de riesgo estadounidense One Equity Partners. Movetia, y es la quinta operación desde la puesta en marcha del plan, tras las recientes adquisiciones de One Inside, especialista en soluciones tecnológicas de Adobe con sede en Suiza, CRI Group, empresa especializada en la transformación digital de entidades de la Unión Europea, ECENTA, líder alemán en el desarrollo de soluciones de experiencia de cliente, y Comunytek, especialista en sistemas avanzados para la banca mayorista y mercado de capitales.

"La adquisición de Movetia aporta nuevas fortalezas a los servicios de estrategia digital, UX y diseño de servicios que complementan perfectamente la oferta de VASS para ofrecer las mejores soluciones y servicios digitales a los clientes del grupo, sea cual sea su sector, tamaño o ubicación geográfica", ha declarado el Dr. Jörg Zirener, Senior Managing Director de One Equity Partners.

