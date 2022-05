El Banco de España adjudica a Atos la renovación de los servicios de Identidad Digital de Clave Pública (PKI) Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:08 h (CET) El Banco de España ha adjudicado a Atos la renovación de la tecnología de PKI que da soporte a las Autoridades de Certificación de ESCB-PKI, así como la implementación de una nueva Autoridad de Certificación Online basada en la nueva tecnología de PKI El contrato adjudicado por el Banco de España contempla la sustitución de la actual tecnología de PKI que a final de año alcanzará el final de su vida útil. Asimismo, se iniciará la renovación del certificado de la Autoridad de Certificación Online de ESCB-PKI y la actualización o sustitución del software de la Autoridad de Validación.

Corresponde al Banco de España la gestión de los servicios de Identidad Digital de clave Pública ESCB-PKI para muchos de los Bancos de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. En este cometido, emite los certificados electrónicos y asegura, de extremo a extremo, el intercambio de toda la información y su confidencialidad, garantizando la soberanía europea sobre todos los datos e identidades que estén tratados por el Banco de España y demás Bancos Europeos.

Atos es uno de los tres principales proveedores TI del Banco de España, con el cual colabora desde hace más de 25 años en diferentes áreas a las que, en 2019, se incorporó la ciberseguridad.

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con 111.000 empleados y una facturación anual de c. 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) cotizada en Euronext Paris e incluida en los índices bursátiles CAC 40 ESG y Next 20 Paris.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información seguro y protegido.

