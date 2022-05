Las piscinas de colores claros y neutros y una iluminación estudiada están siendo tendencia este año, según Piscinas Lara Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:12 h (CET) Hay una tendencia clara en customizar la piscina cada vez más. Este año, los colores claros y neutros y la iluminación toman protagonismo. Pero lo que realmente es tendencia es mantener la piscina limpia y cristalina y una empresa suministradora de productos para la piscina explica cómo conseguirlo Cada vez hay más personas que optan por construir su piscina de forma personalizada, atendiendo a las tendencias actuales y a detalles especiales para conseguir una piscina moderna, envidiable y, sobre todo, una piscina ambientada de la forma que cada particular pueda desear. Una de las partes más importantes a la hora de diseñar una piscina es, sin lugar a dudas, la forma. Este año se ha podido ver claramente una tendencia hacia las piscinas con formas rectas y rectangulares y de una forma alargada. Esto es algo muy positivo si se cuenta con un terreno más alargado y no dispone de la anchura necesaria para construir una piscina de otros diseños más sinuosos.

Lo bueno de estas piscinas es que las personas pueden bañarse y nadar a lo largo, algo que no siempre se puede conseguir con las piscinas convencionales. Pero dentro de las ventajas de estas piscinas de formas rectas es que son mucho más fáciles de construir, lo cual supondrá un presupuesto inferior. En cuanto a los colores, el azul clásico se queda atrás, puesto que los colores que más se han escogido durante este año recuerdan a la naturaleza. El verde es uno de estos colores, pero no un verde demasiado claro, sino un verde oscurecido, que se puede encontrar en la naturaleza, con una intensidad sin igual.

Los revestimientos también son una parte clave a la hora de diseñar una piscina actual y en la mayoría de los casos la piedra es la preferida de todos los revestimientos. Atrás quedan las clásicas baldosas con las que se formaban mosaicos. Según Piscinas Lara, empresa experta en cuidado y mantenimiento de piscinas, la piedra que simula un material natural tiene un aspecto mucho más elegante y lujoso. Esto se debe a que la piedra natural recuerda a las típicas piscinas de Bali, lo cual lleva a las personas a disfrutar de una experiencia paradisíaca, una ensoñación propia de unas vacaciones tropicales.

En cuanto a la profundidad de la piscina, esto es un tema que debe simplemente atender a las funciones que se le va a dar a la piscina. Piscinas Lara afirma, además, que lo que realmente marca tendencia en los últimos años es la limpieza y la desinfección de la piscina, sobre todo debido a los últimos años de pandemia que se han vivido.

