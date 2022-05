Consejos para superar la odontofobia con Implant Clinics Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 13:14 h (CET)

Acudir al dentista siempre ha sido un tema que preocupa a muchas personas. El hecho de pensar en entrar a un centro odontológico produce en muchos casos un temor intenso e irracional, conocido como odontofobia.

El miedo a ir al odontólogo afecta negativamente a la salud bucodental, ya que, si el paciente no acude a revisión, puede llegar a padecer diversas patologías perjudiciales para la salud.

Una alternativa la ofrece Implant Clinics, un centro homologado para aplicar sedación consciente. Esta técnica reduce el nivel de ansiedad y estrés y facilita la realización de los tratamientos de forma más cómoda y efectiva.

Consejos para superar la odontofobia La odontofobia es una de las fobias más comunes relacionadas con la medicina. Según estudios realizados por la OMS, alrededor del 15 % de la población padece de este tipo de miedo, el cual no responde a un hecho específico. La causa más habitual ocurre cuando la persona ha tenido una experiencia traumática con el dentista en el pasado.

Para superar el miedo, es recomendable que el paciente acuda a la clínica y tenga una primera cita con el odontólogo, antes de iniciar un procedimiento. De esta manera, este podrá explicarle el diagnóstico y tratamiento y reducir el nivel de incertidumbre.

Sin embargo, siempre bajo petición del paciente se puede aplicar un proceso de sedación consciente que evita la aparición de episodios de estrés y ansiedad.

¿En qué consiste la técnica de sedación consciente de Implant Clinics? En Valencia, Implant Clinics dispone de dos tipos de sedación consciente. En primer lugar, se encuentra la sedación consciente inhalatoria y en segundo lugar, la sedación consciente intravenosa. Ambas, tienen el objetivo de conseguir que los pacientes entren en un estado de relajación mientras se realizan los tratamientos dentales.

Sea cual sea la técnica elegida, en ambos casos el paciente permanecerá consciente en todo momento. En el caso de sedación intravenosa, por ejemplo, se utilizan fármacos sedantes para controlar la ansiedad, estos son asimilados rápidamente por el organismo, lo cual permite un mayor control de la dosis suministrada para una rápida recuperación. Todo el proceso se realiza bajo la supervisión de un equipo de profesionales experimentados que cuidan la salud y el bienestar del paciente durante la intervención.

Implant Clinics, es uno de los centros de salud bucales referentes en Valencia. Son especialistas en odontología, implantología, odontología estética y odontopediatría. Disponen de las técnicas más avanzadas del sector y de un equipo de médicos que ofrecen un trato amable y cercano que genera confianza en el paciente, ayudándolo a superar sus miedos para lograr resultados satisfactorios en los tratamientos.



