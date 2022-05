Egoland Seducción ayuda a encontrar pareja y a gestionar las relaciones durante y tras la pandemia Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 13:04 h (CET) Tres de cada cuatro jóvenes desean encontrar una pareja ideal por encima de otras metas como viajar o aprender un nuevo idioma. Esta encuesta se llevó a cabo en España entre 1.800 personas mayores de 18 años a través de la plataforma Adopta Un Tío. Aunque se podría pensar que, tras la pandemia, las relaciones y encuentros amorosos disminuirían, ha ocurrido todo lo contrario. El deseo por encontrar a la pareja ideal y estable ha aumentado en confinamiento, motivo por el cual las webs y apps de citas registran un incremento en la cifra de usuarios. Para aumentar las posibilidades de conquistar a los posibles candidatos, Egoland Seducción ofrece sus servicios de formación.

Tendencias en la búsqueda de pareja durante la pandemia La pandemia ha modificado en gran medida el comportamiento humano. No solo se redujeron las reuniones familiares o entre amigos, sino también las muestras de afecto casual como los abrazos y besos. Estos cambios y restricciones han afectado la manera en la que las personas se relacionan en el ámbito romántico y afectivo. Debido a ello, el entorno digital se transformó en una fuente de trabajo en casa así como en el mayor medio utilizado para conseguir pareja. Aunque las webs y aplicaciones móviles de citas ya eran ampliamente usadas antes del COVID-19, en los últimos años ganaron mayor cantidad de usuarios recurrentes.

Otro fenómeno que se ha evidenciado en estas aplicaciones es el cambio de las expectativas de las personas. Pese a que estos sitios eran comúnmente conocidos por ofrecer solo citas, el efecto de la pandemia ha ocasionado que más individuos acudan a internet para buscar una pareja estable.

Para los interesados en esta alternativa de conquista, los expertos recomiendan prestar atención no solo a la fotografía de la persona, sino a su comunicación, un punto clave para conocer realmente a alguien y lograr conectar en otro nivel. Por este motivo, es esencial el uso de llamadas y mensajes de texto para ganarse la confianza del otro antes de la primera cita.

Métodos de conquista de la mano de expertos El arte de la seducción es un misterio que implica variables incontrolables, pero donde poco a poco, la ciencia de la comunicación va poniendo luz. Dicho de otro modo, sí se puede mejorar y, por tanto, ampliar las estadísticas de éxito. Los mitos sobre la atracción, los cambios sociales y sobre todo el miedo al rechazo hace que mucha gente tenga una vida afectivosexual mucho más limitada de lo que podría. Por esta razón, se recomienda aprender nuevos paradigmas en la comunicación que permitan liberar la imaginación y el instinto para poder sentirse más libre ante las personas que nos atraen. En Egoland Seducción, cuentan con talleres grupales y sesiones individuales que se enfocan en la autoseducción como una primera fase inevitable para poder seducir a los demás como consecuencia. En otras palabras, son formaciones que permiten ganar confianza en uno mismo para fortalecer la autoestima y, con ella, la capacidad de seducir a otros.

El diálogo interno y el autoconcepto son los aliados para que las personas ganen mucha más confianza, ya que solo así serán capaces de conseguir pareja, ya sea a través de aplicaciones por internet o en espacios físicos. Cabe destacar que la seducción no termina cuando se logra encontrar pareja, sino que continúa a lo largo de la relación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Principales cambios normativos en la formación CAP, por Autoescuela 2000 Corazón XL ofrece ropa para todo tipo de mujer Rinomodelación sin cirugía en la Clínica Sánchez Peral de Castellón ¿Qué es SAP HANA y por qué certificarse en la materia? Conociendo los efectos secundarios de un injerto capilar