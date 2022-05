Activar un seguro de viaje, de la mano de Coverontrip Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 12:25 h (CET)

Cada zona geográfica tiene su legislación propia. Por tal motivo, los contratiempos que sufren los viajeros no son resueltos de la misma manera en todos los destinos turísticos. Para visitar nuevos lugares con seguridad, es recomendable contratar un seguro de viaje que permita tener cobertura de salud, bienes materiales y otros imprevistos las 24 horas del día.

Una vez obtenido el seguro, resulta fundamental saber cómo activarlo en caso de necesitarlo. Coverontrip es una plataforma traveltech encargada de elaborar póliza exclusivas, convenientes y baratas para el cliente, proporcionando algunos consejos generales al respecto gracias a su amplia experiencia y respaldo de las principales aseguradoras internacionales.

¿Cómo actuar en caso de siniestro? Cada seguro tiene una cobertura distinta. Por ello, hay planes específicos para accidentes, muertes, mascotas y, por supuesto, para enfermedades como el covid-19. El mecanismo de activación dependerá del siniestro sufrido.

No obstante, existen recomendaciones generales para agilizar el uso del seguro. La primera es tener siempre a mano, preferiblemente en la agenda de contactos del móvil, los números telefónicos de la aseguradora. Lo ideal es contratar a una compañía que tenga operaciones tanto en el origen como en el destino del viaje.

También es importante guardar todos los tickets. Esto incluye comprobantes, facturas y documentos relacionados con la póliza de seguro.

Finalmente, en caso de que ocurra un incidente, lo primordial es establecer una comunicación inmediata con los números o email de emergencias incluidos en la póliza. Los trabajadores de las compañías están preparados para dar las indicaciones pertinentes.

¿Quiénes pueden activar el seguro de un viaje? A todos los turistas se les aconseja contratar un seguro de viaje, pero ciertos públicos requieren cuidado especial. Para los viajeros que tienen niños, por ejemplo, el seguro es altamente recomendable. Aunque los menores de 12 años pueden acceder a descuentos en ciertas zonas, el coste sanitario de la atención a niños no es gratuito. Las denominadas tarjetas sanitarias como la Europea, conllevan copagos que en muchas ocasiones salen más caros que el coste del seguro.

Otras personas que tienen el derecho de activar el seguro tras un incidente son aquellos viajeros que no visitan países en estado de guerra, insurrección o conflicto de cualquier naturaleza. Esto se debe a que las aseguradoras tienen un mayor control de coberturas en zonas de paz.

Para garantizar una correcta activación del seguro, es necesario tener asesoría sobre las condiciones y los países cubiertos por el plan. Esto es exactamente lo que ofrece Coverontrip. Además, la plataforma realiza las cotizaciones automáticas de manera online. Proporciona de manera inmediata los certificados necesarios para presentar en viajes internacionales concernientes al seguro de viaje.

En definitiva, el seguro de viaje está diseñado para ayudar y mantener la calma entre los turistas. Gracias a la asistencia de este tipo de plataformas, cada vez más viajeros confían plenamente en el seguro de viaje y saben cómo proceder a su activación.



