Isbran comprometido con la descarbonización del sector porcino

martes, 24 de mayo de 2022, 13:28 h (CET) La ELP2050, estrategia española de descarbonización para conseguir una posición de neutralidad climática garantizada en las próximas tres décadas. Isbran apuesta por la reducción de las emisiones de carbono a través del desarrollo de Geotermia, una energía sostenible, capaz de reducir las emisiones hasta en un 70 % y que, además, favorece el bienestar animal En 2020 fue aprobada la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP 2050), un documento que recoge los compromisos de España sobre este tema como Estado miembro de la Unión Europea y con el Acuerdo de París. La ELP2050 marca la senda para lograr la neutralidad climática que permitirá reducir un 90% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2050 con respecto a 1990, el 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono. Un cambio de paradigma energético que, requerirá mejoras en los equipamientos y en la calidad de vida de las instalaciones y producciones ganadera con sus consecuentes efectos positivos en la salud y que, sin duda, favorecerán la conservación de la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.

En el sector porcino, los principales impactos de esta actividad sobre el medio ambiente proceden de las emisiones de gases, tanto de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como de amoniaco, así como por la gestión de sus estiércoles, sólidos y líquidos. En su compromiso medioambiental con la normativa, ISBRAN ha desarrollado Geotermia. La Geotermia es capaz de extraer el calor de las fosas de purines, refrigerar el purín y, por tanto, reducir sus emisiones, mejorar el ambiente de los trabajadores y proporcionar un mayor bienestar a los animales. En concreto, según explica Bruno Jiménez, director gerente de ISBRAN, “los proyectos de calefacción en las granjas de maternidad y transición con bombas geotérmicas pueden captar en su circuito primario el calor de las fosas de purín en las diferentes naves. Al mismo tiempo, este circuito enfría los purines, bajando la temperatura hasta niveles donde las emisiones se reducen en más de un 70%”. La refrigeración de purines es una acción eficiente en la reducción de emisiones (amoniaco, metano y óxido nitroso).

Según INTERPORC, tras profundizar en los últimos informes de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, en el sector porcino la emisión de GEI en los últimos quince años se ha reducido en un 40%. Ahora, por cada tonelada de carne producida en una granja española se emiten 1,75 toneladas de CO2, mientras que en 2005 se emitían 2,9 toneladas. En el año 2020, el sector porcino español redujo en un 5,4% las emisiones de GEI por cada kilo de carne producida respecto a 2019, el porcentaje interanual anterior fue de 4,1.%. Los datos demuestran que el sector ha realizado un gran trabajo por reducir su impacto medioambiental y en seguir reduciendo al máximo las emisiones para que en 2050 se llegue a una posición de neutralidad climática garantizada. Los esfuerzos del sector porcino, en materia medioambiental, no se limitan a la reducción en la generación de emisiones GEI, sino que se extienden a otros muchos campos de la actividad como: la reducción del consumo de agua, de electricidad y combustibles o la menor generación de plásticos no reutilizables, residuos o desperdicios.

El sector porcino en España afirma Bruno Jiménez, director gerente, “es un sector estratégico de vital importancia en la ordenación territorial que crea riqueza, empleo y fija población. La renovación y modernización del sector, paulatina, responde no solo a la necesidad de mejorar y adaptar sus instalaciones a las normativas, sino a la apuesta contundente de empresas como ISBRAN por la sostenibilidad, adaptación al cambio climático y al compromiso cívico de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible”.

Los próximos años será claves para limitar el calentamiento global, según refleja informe publicado a primeros de abril por el grupo de especialistas de cambio climático de la ONU. El informe recoge textualmente “el objetivo de contener el calentamiento por debajo de 1,5 ºC en 2100 es inalcanzable sin una reducción inmediata y profunda y, en todos los sectores, de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero”.

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

