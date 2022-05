NEORIS se alía con Stripe para impulsar la innovación en el mundo de los pagos Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 13:36 h (CET) Gracias a esta alianza, NEORIS reforzará su oferta de valor y permitirá mejorar los modelos de negocio de sus clientes mediante la tecnología más innovadora del mercado en pagos digitales NEORIS, el acelerador digital global con más de 20 años de experiencia, y Stripe, la plataforma de infraestructura financiera, han cerrado un acuerdo de colaboración global para ayudar a las empresas a transformar sus modelos de negocio acercándoles la tecnología y las soluciones de pago más punteras del momento.

Este acuerdo es una apuesta más de NEORIS para dar respuesta a las nuevas demandas derivadas del entorno digital, impulsando las Embedded Finance; es decir, la posibilidad de integrar en cualquier tipo de empresa servicios financieros vía API para incorporar nuevos productos de financiación, como Buy Now Pay Later (BNPL), o modernizar el comercio empresarial, entre otros servicios.

Además, esta plataforma avanzada de pagos internacionales, que opera con más de 135 divisas y diversos métodos de pago, cuenta con distintas certificaciones que avalan el cumplimiento de los estándares más exigentes en todo el mundo.

“Con el auge del comercio electrónico y las transacciones digitales, el área de pagos online ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Para el sector financiero es vital asegurarse de que las tecnologías utilizadas se adaptan a los cambios regulatorios en materia de privacidad de datos y ciberseguridad. La alianza con Stripe nos permitirá, sin duda, ofrecer a nuestros clientes las soluciones más punteras y robustas del mercado”, afirma Luis López, responsable Global de Innovación en Servicios Financieros de NEORIS.

"El lanzamiento del ecosistema de socios de Stripe coincide con un mayor número de empresas que buscan ir más allá de su organización para adentrarse en la economía digital, para lo que Stripe facilita la búsqueda del socio adecuado que cubra sus necesidades", declara Dorothy Copeland, vicepresidenta de Asociaciones y Alianzas globales de Stripe. "Al asociarnos con NEORIS y presentar nuestros recursos en conjunto, las compañías de todo el mundo podrán acelerar su paso al comercio online con mayor facilidad".

El objetivo de la alianza entre ambas compañías es impulsar el mercado de pagos digitales para los clientes que operan principalmente en España y México, dos de los mercados con mayor posicionamiento en medios de pago para NEORIS. La solución está enfocada a empresas y minoristas que operan en Internet y en formato físico, plataformas de software o marketplaces, entre otros.

Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica. Con sede en Miami, Florida, NEORIS cuenta con una red de centros de entrega global, estudios de diseño y operaciones en EE.UU., Europa, Latinoamérica e India. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

