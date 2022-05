GDS Modellica: La banca digital, ¿el final de la banca tradicional? Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 13:01 h (CET) El auge de la banca digital conlleva un incremento de riesgos, que requiere el uso de herramientas, aplicaciones o softwares eficaces para analizar datos, decisiones y riesgos. El futuro de la banca tradicional, según GDS Modellica, pasa por su resiliencia y reorientación hacia nichos de mercados financieros potencialmente rentables gracias a su presencialidad y trato cercano Tras la crisis de 2008, las entidades financieras cambiaron su estrategia y plantearon nuevos retos y desafíos con el objetivo de mejorar la experiencia decliente y su rentabilidad a través de la digitalización. La pandemia ha reforzado e impulsado el cambio de paradigma en el ecosistema financiero; de hecho, durante el confinamiento, se incrementó notablemente el uso de los canales digitales para realizar actividades y servicios bancarios. El desarrollo de la digitalización financiera ha sido posible gracias a la disrupción de internet y al impacto de los dispositivos móviles entre los clientes/ usuarios y a la incorporación e implantación de plataformas, herramientas o aplicaciones de Big Data, IA, Machine Learning, Robótica, Conectividad, Blockchain, Cloud, Industria Inteligente 4.0, IoT, Edge Computing, Web.3 o al reciente Metaverso por parte de las entidades financieras.

La banca digital forma parte de la banca abierta y opera 100% online sin necesidad de tener oficinas o con la menor estructura física posible, se ejecuta de manera similar al banco tradicional bajo una variedad de modelos operativos y marcos regulatorios. Sus actividades de servicios financieros están reguladas y existen múltiples opciones para la concesión de licencias regulatorias según el país. Esta banca ofrece un servicio más transparente al cliente, una mayor, mejor atención e información y menos letra pequeña. Además, a diferencia de las Fintech, sigue proporcionando la posibilidad de acudir presencialmente a la oficina o cajero automático. Los usuarios recurren a esta forma de banca rápida y eficiente porque controlan sus finanzas desde cualquier dispositivo y optimizan su tiempo en cualquier transacción. A nivel mundial, existen más de 400 bancos digitales independientes que cuentan con una base de clientes combinada de más de 500 millones de clientes. Destacan Nubank de Brasil, Chime de US, Revolut, N26 y Monzo en Europa.

En cuanto a las ventajas de la banca digital son innumerables, sobresalen: comunicación efectiva y transparente; atención y soporte a cualquier hora y en cualquier lugar; no existen barreras físicas; mantiene opciones presenciales; experiencia fácil, cómoda y segura; menos costes y comisiones; gestión más eficiente y rápida desde la app o web; facilidad de uso y ahorro a la hora de llevar a cabo transacciones desde cualquier dispositivo conectado a internet sin tener que desplazarse a la oficina; programar las transferencias.

En cuanto a las desventajas de la digitalización, aparece la desconfianza de los usuarios al no estar familiarizados con manejo de las nuevas tecnologías. Otros inconvenientes son las relaciones, estas pueden debilitarse y hacerse menos estables y, por último, el incremento de estafadores que aprovechan el desconocimiento de los clientes para trasladarlos a otras páginas. El fraude es uno de los principales riesgos que asumen las compañías del sector bancario y financiero dada la naturaleza de su funcionamiento. Según GDS Modellica, “una buena política de gestión de riesgos requiere de tres cuestiones: los mejores datos posibles, realizar análisis de predicción para anticiparse a los riesgos y gestionar las decisiones con antelación. En GDS Modellica proporcionamos software, análisis decisionales y técnicas de aprendizaje automático para gestionar el riesgo, combatir el fraude y construir relaciones rentables entre las empresas y sus clientes".

La banca tradicional y digital tienen como objetivo principal ofrecer servicios financieros a sus clientes; la digital está ganando más peso dentro del mercado financiero al captar más clientes y más cuota de mercado. Los bancos digitales se han abierto un hueco, no solo como una alternativa a la banca tradicional, sino como la opción favorita de muchos clientes a la hora de manejar sus finanzas. El ahorro de costes/tiempo y el incremento en la seguridad en cuanto a hackeos y robos es determinante a la hora de atraer usuarios a este tipo de banca. Por su parte, los bancos tradicionales se han percatado de que tienen un gran competidor y que representan una potencial amenaza para su propia supervivencia, por lo que han comenzado a ofrecer también sus servicios en línea y optado por sus propios bancos digitales, eligiendo en la mayoría de los casos crear una nueva entidad que nazca 100% digital, en lugar de transformar digitalmente el banco original. La resiliencia de la banca en el actual ecosistema financiero es imprescindible para seguir existiendo y ser rentables. Así lo afirma GDS Modellica "Los retos y desafíos de la banca tradicional pasan por encontrar esos nichos de mercados y recovecos donde competir y pervivir. Han de hacerse fuerte y eficiente en lo que saben hacer: ofrecer servicios cercanos y una atención personal y presencial, en especial, a aquellos sectores de población con dificultad de acceso a las competencias digitales, como pueden ser las zonas de baja densidad o menos poblada y los colectivos más vulnerables por edad. Su razón de ser en un futuro pasa por aprovechar las brechas o fisuras para fortalecerse y seguir subsistiendo".

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

