Tendencias de verano en terrazas, porches y jardines de la mano de Glass by Gaviota Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 13:12 h (CET) Los próximos meses de julio y agosto serán prácticamente los primeros sin restricciones de movilidad o de compañía después de la pandemia. Tras más de dos años marcados por unos hábitos de socialización y convivencia sin precedentes, llega la puesta a punto del hogar ‘’definitiva’’. Un hecho que coincide con la recuperación de las tradiciones sociales. Al mismo tiempo, se da la bienvenida a las viviendas que ya no solo están concebidas para el confort de residentes, sino también para el de sus invitados Glass by Gaviota, empresa líder en cerramientos y protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras, propone soluciones decorativas y prácticas para exprimir al máximo los meses de buen tiempo. Conscientes de que este verano 2022 supone el regreso a las reuniones, fiestas y barbacoas en casa, la marca propone una serie de tendencias que imperarán este verano, tanto en porches, como en terrazas y jardines.

Tendencias de 2022: decoración mediterránea y ambientes diáfanos

Según informes recientes enfocados al sector inmobiliario, 2022 también ha estado caracterizado por la búsqueda de viviendas con terraza o jardín, en detrimento de los pisos y apartamentos sin zonas adicionales. La pandemia y postpandemia han cambiado los hábitos de los ciudadanos, pero también los intereses de aquellos que perciben su vivienda como ‘’algo más que un lugar donde vivir’’. En este sentido, el esmero por sacar todo el partido a las estancias exteriores, por pequeñas que sean, cobra relevancia.

Este verano, el ornamento (aunque ‘’muy justificado’), se incorpora en jardines, porches y balcones ideados para la práctica y el disfrute, pero, sobre todo, para recibir a los seres queridos. En este sentido, una línea que fomenta la amplitud de vistas y la diafanidad es Climatika de Glass by Gaviota. Gracias a ella, no solo se permite al usuario controlar su propio clima (sus lamas giratorias del techo protegen de los rayos del sol en verano y de las lluvias en otoño), sino que fomenta la amplitud de las vistas.

Otra de las grandes tendencias decorativas en auge es el estilo mediterráneo. Así, la gama cromática que aglutina azules, blanco y beige es la gran protagonista de los exteriores. Glass by Gaviota presenta sus pérgolas, de entre las que destacan sus líneas sencillas y neutras, adaptables a cualquier ambiente y hogar. Carentes de tornillería (se oculta en los perfiles), estas estructuras también son idóneas para lograr ciertos momentos de privacidad en plena terraza o jardín.

Práctica y estética para ‘’construir’’ momentos inolvidables

Pero hoy en día también es posible aunar la practicidad y la estética con la sostenibilidad. Esto se concreta en la línea de cerramientos Zoe, nueva gama de productos de Glass by Gaviota que, bajo los criterios sostenibles, protegen de los efectos del clima, tanto fuera como dentro del hogar. A caballo entre la vanguardia y el pragmatismo de quien está acostumbrado a recibir invitados a menudo, estas cortinas permiten disfrutar de las vistas y de la panorámica sin necesidad de renunciar a la temperatura que se desee. Además, son idóneas para fiestas y reuniones, ya que facilitan el desplazamiento del cristal.

Por otro lado,tanto las cortinas acristaladas, como las pérgolas y el resto de las soluciones de la firma están concebidas para maximizar la luz solar y optimizar los recursos naturales. Gracias a ello se logra que sus estructuras, aparentemente ligeras, se ‘’confundan’’ con el paisaje. Ideales para sellar ambientes modernos y multifuncionales, estas soluciones contribuyen a crear momentos inolvidables en familia o amigos.

