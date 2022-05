Presentación de Emprendoteca.es, plataforma digital para el emprendimiento cultural en el ámbito rural

Emprendoteca.es es una iniciativa de Culturia Innovación Social, financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte, que busca la dinamización de las industrias creativas en los territorios rurales para promover el empleo y autoempleo, la implicación del sector privado y de las administraciones locales, así como el impulso de oportunidades de emprendimiento en sectores alejados de núcleos urbanos Recientemente ha sido la puesta de largo de la iniciativa "Emprendoteca.es repensemos la ruralidad", con una jornada celebrada en el espacio sostenible Impact Hub Gobernador de Madrid.

La sesión comenzó con la presentación de Emprendoteca.es, plataforma digital que tiene como principal objetivo incentivar el emprendimiento cultural como fórmula para la dinamización de los territorios, iniciativa de Culturia Innovación Social, financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte, y que llevó a cabo Alex Ojeda y Germán Mori, socios fundadores de Culturia; y Clara Dapena, responsable de comunicaciones.



Bajo el lema "Repensemos la ruralidad", Emprendoteca.es busca promover el diálogo entre lo rural y lo urbano, facilitando para ello información y recursos formativos que permitan impulsar modelos de negocios innovadores afines al sector creativo.



A la vez desarrolla una comunidad que facilita el contacto con los agentes culturales, estimulando el uso de redes colaborativas, la reflexión y el intercambio de conocimiento y experiencias a través de un espacio de difusión y generador de contenidos con oportunidades de emprendimiento, networking y dinamización de las industrias creativas en los territorios rurales.

Ejes de acción de Emprendoteca.es

El programa de Emprendoteca.es se estructura a través de cuatro ejes de acción:



Identidad y Comunicación

Contenidos que permiten la investigación y proyección de los elementos propios de la cultura local: patrimonio, historia, tradiciones, oficios; de manera que se conviertan en un factor de diferenciación y atracción para el desarrollo de potenciales clientes y audiencias.



Innovación

Contenidos dirigidos a la modernización y reconfiguración del sector; teniendo la innovación social y la mentalidad digital como líneas estratégicas, además del aprovechamiento de nuevas tecnologías con la finalidad de facilitar procesos, crear nuevas dinámicas y aplicaciones que permitan el mejor desarrollo o repotenciación de los emprendimientos.



Sostenibilidad Socioeconómica

Contenidos sobre generación de modelos de negocio económicamente viables y socialmente responsables que permitan generar estructuras de negocios rentables, flexibles, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y de impacto positivo en el entorno.



Redes Colaborativas

Contenidos vinculados a la identificación de los actores del ecosistema creativo y las estrategias para incrementar el capital social, la formación de alianzas, vías alternativas de colaboración y dinamización del esquema socioeconómico actual.

Emprendoteca.es como referente nacional e internacional en la dinamización de las industria culturales y creativas desde los entornos rurales

Además de concentrar y facilitar información, el programa contempla la producción de contenidos propios en variedad de formatos; como los denominados #EmprendoWebinars — en los que se ofrece formación gratuita con especialistas de las Industrias Culturales y Creativas— para potenciar habilidades y competencias emprendedoras; además de cápsulas audiovisuales denominadas #EmprendoBites, sobre casos de éxito y buenas prácticas que sean replicables y sirvan de estímulo.



Asimismo, ofrece actividades presenciales y virtuales e itinerarios formativos, planteados para funcionar como fórmulas alternativas que pueden adoptar los ayuntamientos de pequeñas y medianas localidades, facilitando una oferta de servicios de atención y asesoría al emprendedor. De esta forma, se busca promocionar el empleo y autoempleo, la implicación del sector privado y el impulso de dinámicas que promuevan las oportunidades de emprendimiento en sectores alejados de los núcleos urbanos.



Tal y como han indicado Germán Mori y Alex Ojeda, "Emprendoteca.es quiere posicionar a España como una referencia internacional en materia de fomento del ecosistema rural en áreas afines a las industrias creativas. Esto incluye la interrelación con lo urbano como motor de desarrollo sostenible y el fomento de redes de trabajo, en conjunto con la visibilización de las potencialidades y diversidad de los territorios; aspectos que hacen de este proyecto un factor de innovación y dinamización rural y social, desde una perspectiva participativa, inclusiva, conciliadora y que conecta con todos los agentes del entorno".

Mesa redonda "Oportunidades desde el diálogo urbano-rural"

A continuación de la presentación de Emprendoteca.es, tuvo lugar la Mesa Redonda "Oportunidades desde el diálogo urbano-rural", moderada por Juan Carlos de la Hoz, directivo del Área de Innovación y Digital de RTVE, en la que participaron Manuel Campo Vidal, reconocido comunicador, sociólogo, presidente de Next Educación y fundador de la Red de Periodistas Rurales, colectivo que trabaja para dar visibilidad al medio rural y a sus poblaciones; Benito Burgos, subdirector General de Cooperación Cultural con las CCAA en la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte; Belén Elisa Díaz, presidenta de la Asociación España Creativa: Innovación en Red; y Eva Caballero, agitadora cultural,directora de Creando por Soria y promotora del Proyecto "Amapolas", mujeres que transforman el mundo rural.



La jornada versó sobre las oportunidades que generan los territorios para el emprendimiento en las industrias culturales y creativas, así como las nuevas dinámicas y la reconfiguración entre lo urbano y lo rural.

Manuel Campo Vidal puso de manifiesto con contundencia que "hay que cuidar y apoyar al emprendedor en el mundo rural, que no solo vive de la agricultura y la ganadería, sino que es posible la creación y el emprendimiento en otro tipo de industrias". "Todo va en función de combatir la soledad del emprendedor, por lo que hay que cuidarle y apoyarle desde los ayuntamientos, ya que va a crear riqueza también para su pueblo y su entorno rural. "Solo los emprendedores, en su sentido más amplio, van a evitar que se vacíen muchos pueblos y los emprendedores conectados con otras redes y otros lugares harán que no estén solos y que se les proteja más", añadió.



Eva Caballero, por su parte, expuso su proyecto "Creando por Soria" como caso de éxito de emprendimiento cultural en Soria para dinamizar la creación de un festival y de becas de residencia artística, con los inconvenientes y trabas que se encontró por el camino en un primer momento, incluyendo la pandemia, pero que pudo finalmente llevar a cabo gracias a su empeño, "al apoyo de las entidades e instituciones de mi pueblo y a la implicación de sus gentes, para hacerles partícipes de toda la creación del proceso, lo cual es muy gratificante", matizó.



Benito Burgos habló desde el punto de vista institucional cultural público, argumentando que "cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que hablar también de producción cultural, porque tiene unas extremidades muy importantes para generar otro tipo de emprendimientos, como son el turismo, la hostelería, procesos ligados al diseño, la creatividad, etc. La producción cultural tiene por sí misma un valor económico muy importante. Por ello y con el tema que nos ocupa, llevamos trabajando hace unos años desde el Ministerio de Cultura y Deporte en los programas "Cultura y Ciudadanía" y "Cultura y Ruralidades" y podemos afirmar que ha habido una gran explosión de interés de proyectos en contexto rural".



Belén Elisa Díaz aseguró que "desde España Creativa nacimos con una idea muy clara, que era la búsqueda de un diálogo entre el mundo rural y el urbano. Nos dimos cuenta de que había que repensar las ciudades ya que estaban muy desgastadas por su modelo industrial y había que encontrar nuevas dinámicas de relación y nuevos espacios de encuentro entre ambas realidades para que pudieran surgir nuevas oportunidades para emprender".

Como conclusión al acto se analizaron los motivos para llevar a cabo el emprendimiento en el mundo rural y animar a realizarlo y todos los participantes coincidieron en señalar en que "es necesario y más satisfactorio emocionalmente emprender en los pueblos, por buscar la singularidad en los contenidos, porque su diversidad cultural está inscrita en el territorio y más con la riqueza cultural material e inmaterial que hay en nuestro país, porque se pueden ver frutos más rápidamente que en las ciudades y porque hay una calidad de vida excepcional".



"La pandemia ha hecho que se acelere el retorno de muchos creadores al campo, por lo que hay que aprovechar todas las oportunidades. La nueva economía ya no es posible sin la cultura, estamos gestando nuevas formas de vivir, de producir, de consumir, de pasar el tiempo libre, y en ese repensarlo todo, el campo y el mundo rural se presenta como fuente de oportunidades enormes para los emprendedores".



"Los emprendedores y los creadores son importantes protagonistas del cambio, ellos son portadores de la creatividad de los territorios y la mutación de sistemas del modelo industrial al creativo necesita este tipo de embajadores", señalaron.



La jornada finalizó con unas palabras de los promotores de Emprendoteca.es, los cuáles señalaron que las próximas acciones se van a centrar en la generación de nuevos contenidos y realización de asesorías a emprendedores, emplazando a aquellos que tengan iniciativas o proyectos en el ámbito rural dentro del área de las industrias creativas, así como a los ayuntamientos y diputaciones y demás entidades con impacto local, a ponerse en contacto con Emprendoteca.es para crear sinergias y buscar formas de estrechar lazos con esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Más información: https://emprendoteca.es/ / https://www.youtube.com/watch?v=yadozwPFJgY

