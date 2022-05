Familydent, la clínica dental en Blanes que ha creado el concepto paciente 360º Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 11:08 h (CET) Familydent es una clínica dental situada en Blanes, Girona. Donde han creado el concepto "paciente 360º" es decir; coordinan todo el equipo médico para realizar un diagnóstico y ofrecen un plan de tratamiento, individual para cada paciente. Este nuevo enfoque está siendo una revolución Familydent es una clínica dental situada en Blanes, Girona. Donde han creado el concepto “paciente 360º” es decir; coordinan todo el equipo médico para realizar un diagnóstico y ofrecen un plan de tratamiento, individual para cada paciente. Este nuevo enfoque está siendo una revolución.

Como su propio nombre indica, Familydent es una clínica dental cercana y muy familiar dirigida por Gemma Fàbregas y además, cuenta con los servicios del equipo de Digital Dental Lab del reconocido protésico Francesc Masip.

El hecho de que la clínica cuente con los servicios del equipo de Digital Dental Lab y que, además; en los casos donde es necesario proceder con una restauración dental, también se cuente con la participación Francesc Masip, permite actuar un diagnóstico y plan de tratamiento totalmente personalizado y con garantías de que el tratamiento será un éxito.

Según afirma Familydent; la innovación del protocolo Paciente 360º tiene que ver con la utilización de las últimas técnicas de odontología digital, la coordinación de todo el equipo médico, para ofrecer un plan de tratamiento a único e individual para cada paciente.

¿Qué es un paciente 360º?

Para Familydent los pacientes 360° son aquellos que están cansados de dar vueltas por todo tipo de clínicas y no solucionan sus problemas dentales.

Son pacientes que han dejado tratamientos a medias o que han solucionado sus problemas odontológicos de manera inadecuada.

Los pacientes 360° han gastado mucho dinero en odontología a lo largo de su vida, pero no acaban de encontrarse del todo bien.

¿Por qué es tan importante?

Según explica Familydent, a los pacientes 360° se los tiene que dar la solución definitiva. Se les tiene que hacer la primera visita más completa posible, tanto desde el punto de vista técnico, médico y humano.

Generalmente, los pacientes 360° tienen circunstancias tan especiales que permiten muy poco margen de error en el momento de proponer el tratamiento correcto, pero también son el tipo de paciente que experimenta una mejora más representativa, puesto que su problemática acostumbra a ser importante.

