Fue ayer Poema Esther Videgain

@videgainesther

martes, 24 de mayo de 2022, 12:43 h (CET) Fue ayer, cuando cayó el alba, me distes cien mil besos robados.

Y tus caricias me hicieron sentir mil veces tú...

Fue ayer, cuando me quisiste mucho, y mucho...

Y pasó la tarde, y pasó la noche, y pasó el amanecer.

Fue anoche, cuando tuve mala suerte, y alguien robó tu último beso.

Y entonces lo perdí todo y el luto cayó sobre madera mojada.

Y cayó la noche, y otra noche, y otra y otra.

