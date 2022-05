Zone Evil se alía con MSI y Asus para fabricar equipos gaming de alto rendimiento Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 11:00 h (CET) Zone Evil ha sabido adaptarse a las necesidades de los gamers más exigentes, ofreciendo equipos con el máximo rendimiento y configuraciones únicas La marca que diseña equipos perfectamente dotados para que el gamer disfrute de grandes experiencias, Zone Evil, ha decidido actualizarse para ajustarse a las necesidades del sector. Y es que, a lo largo de los últimos años, la expansión del mundo de los videojuegos ha sido una realidad en nuestra sociedad. De hecho, gran parte de ésta consume cada vez más este tipo de contenidos. Por todo ello, empresas como Zone Evil han decidido trabajar con grandes fabricantes de este sector, como son MSI o Asus, actualizándose para ofrecer cada vez más equipos con un mayor rendimiento.

El ejemplo de Elder Ring

El caso de la última versión del videojuego Elder Ring es un claro ejemplo de la actual necesidad de adaptación al cambio. En su última versión lanzada se requiere de una memoria RAM de mínimo 12 GB.

Por otro lado, también se incluyen otros requisitos para poder disfrutar de este juego. En concreto, disponer de un equipo con el sistema operativo Windows 10, de procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X y de disco duro de 60 GB, además de tarjeta gráfica de Nvidia GeForce GTX 1060 de 3GB o AMD Radeon RX 580 de 4GB, versión 12 de DirectX. En lo referente a la tarjeta de sonido, será necesaria cualquiera que sea disponible con Windows.

Requisitos mínimos VS requisitos recomendados

Se han mostrado los requisitos mínimos para poder disfrutar de la experiencia relacionada con Elder Ring. A continuación, los requisitos recomendados. El primero, que el sistema operativo sea, a ser posible, Windows 10 o Windows 11, con procesador Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X. Además, memoria RAM de 16 GB y tarjeta gráfica de Nvidia GeForce GTX 1070 de 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56 de 8 GB. Por otra parte, de igual forma que los requerimientos anteriores, disco duro de 60 GB, versión 12 de DirectX, además de cualquier tarjeta de sonido disponible con Windows.

La tendencia sugiere componentes cada vez más ponentes

Este ha sido un claro ejemplo de los componentes que se requieren hoy en día dentro del mundo gaming. Aunque, en un futuro no demasiado lejano, serán cada vez más videojuegos los que requieran de componentes cada vez más potentes.

Por este motivo, Zone Evil recomienda tener presente que a hora de adquirir un nuevo equipo gaming, cualquier usuario valore los diferentes factores relacionados con su compra, además de analizar las marcas de las que se compone el interior del equipo. En esta línea, Zone Evil diseña equipos dotados perfectamente para que cualquier gamer disfrute al máximo de una gran experiencia. Por ello, la marca ofrece constantemente nuevas configuraciones, en muchas ocasiones totalmente exclusivas.

