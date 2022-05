Las últimas tecnologías de proyectores para ver cine, series, deportes o jugar a videojuegos en casa Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 10:01 h (CET)

Los proyectores Home Cinema son cada vez más solicitados por las personas que buscan una experiencia de calidad e imagen superior al cine convencional y al que las TV’s tradicionales son capaces de ofrecer. Las TV’s tradicionales ofrecen una experiencia de TV como si se mirase a través de una ventana, mientras que en la proyección, la experiencia mínima suele ser de una pantalla de 92″, por lo que el campo de visión es mucho más amplio y la sensación más inmersiva.

Siempre es recomendable contactar con profesionales para un correcto asesoramiento (distancias y tamaños de proyección), ya que instalar un proyector no es lo mismo que poner una TV encima del mueble del salón o dormitorio.

En este sentido, surge Proyector Pro, una empresa 100 % nacional que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector audiovisual y son expertos en asesoramiento, además de contar con stock de producto para poder realizar entregas en territorio nacional en 24 o 48h de los productos más demandados. Los portes son gratuitos sin necesidad de suscripciones a servicios adicionales.

Características de proyectores Home Cinema Un proyector Home Cinema se diferencia de un proyector de oficina básicamente en el hecho de que estos están optimizados para poder sacar al proyector el máximo rendimiento para disfrutar de contenido multimedia. Los usos más habituales de este tipo de proyectores es para ver películas o series, para ver deportes, como partidos de fútbol, o para disfrutar de una partida a los últimos juegos cooperativos tipo Fortnite o FIFA, así como juegos de aventuras como Elden Ring. Una partida en pantalla gigante a este tipo de juegos es más que épica.

Lo más importante a tener en cuenta para un proyector de cine en casa es la resolución (preferiblemente 1080p o 4K, dependiendo del presupuesto), la conectividad, la luminosidad y el contraste, además del ratio de lente que también es importante para saber donde se debe colocar el proyector en distancia para poder conseguir un tamaño de pantalla concreto.

Además de todo esto, también es importante saber dónde se va a proyectar. Lo recomendable siempre es instalar pantallas de calidad manuales o, si el presupuesto lo permite, motorizadas, para que cuando se encienda el proyector, la pantalla automáticamente se despliegue.

También hay que tener en cuenta las diferentes tecnologías de proyección existentes. Las dos principales son la tecnología DLP y la 3LCD. Básicamente, y sin entrar en muchos tecnicismos, la tecnología DLP es la que se utiliza en el cine profesional, consigue unos contrastes más puros, más calidad de imagen, más nitidez y mejores tiempos de respuesta (importante para escenas rápidas o gaming). En el caso de la tecnología 3LCD, es una tecnología basada en 3 paneles RGB LCD los cuales generan la imagen. Al ser tecnología LCD el contraste no llega a ser tan bueno como en la tecnología DLP, pero el resultado en la proyección es aceptable.

La revolución en los proyectores Home Cinema Los proyectores llevan muchos años sin ningún cambio tecnológico relevante, aparte de mejorar en contraste, luminosidad y resoluciones. En los últimos años, se ha dado el mayor cambio tecnológico en los proyectores desde que se empezaron a fabricar. Este cambio revolucionario es la tecnología Láser en proyección. La tecnología Láser la empezó a introducir una de las marcas punteras como es Optoma. Actualmente, los precios se han abaratado bastante respecto a los primeros proyectores láser que además eran bastante grandes.

Las principales ventajas de los proyectores láser son: fuente de luz láser con larga vida de 30.000h; proyección más ecológica evitando las lámparas de mercurio; mejores colores en la proyección; proyección más económica debido a un consumo menor gracias a esta tecnología; proyectores menos ruidosos debido a la necesidad de menor ventilación. Gracias a esto, además, desprenden mucho menos calor que un proyector de lámpara convencional.

Todo son ventajas y el fabricante que más proyectores vende de Home Cinema en el mundo, la marca Optoma, ha lanzado varios modelos utilizando esta tecnología como el modelo Optoma UHZ50, un proyector Láser 4K que utiliza la última tecnología de procesamiento de imágenes. Este incluye características avanzadas con el procesador PureMotion, gran contraste, soluciones de ajuste de imagen, etc.

Hoy en día, un buen proyector debe tener la capacidad de conectar con diferentes dispositivos, además de un diseño moderno y una calidad de proyección 1080p o UHD 4K; características que destacan en los proyectores que distribuye la empresa Proyector Pro.

Además de ofrecer una atención personalizada, porque cada caso es diferente, ofrecen packs ahorro de proyector y pantalla con unos descuentos interesantes que comprando por separado.



